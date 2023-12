Alla Kalsa il melologo sacro "Le tue Indie sono Roma"

"Le tue Indie sono Roma". E’ il titolo dello spettacolo, in prima esecuzione assoluta, che richiama l'esperienza del santo oratoriano San Filippo Neri. Si tratta di un melologo sacro per voce narrante, orchestra di sassofoni e percussioni, in cui la musica di oggi si fonde con le parole del santo e la forza della preghiera. L’evento è in programma il 27 dicembre alle ore 21, presso la Parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1, a conclusione dei festeggiamenti per il 300° anniversario della dedicazione della chiesa (1723-2023).

L’opera è stata commissionata al compositore palermitano di fama internazionale Salvatore Passantino. Il maestro, originario di Ciminna (Palermo), è stato premiato nei giorni scorsi al Concorso Lirico Internazionale “Giancarlo Aliverta”. La voce narrante è affidata all'artista palermitano Maurizio Maiorana. Mentre il gruppo Sax Solum Ensemble, formato da musicisti delle province di Palermo, Trapani e Agrigento e diretto dal Maestro Antonino Peri, si occuperà dell’esecuzione. La location dell'evento è la monumentale chiesa di Santa Maria della Pietà, progettata dall'architetto Giacomo Amato, che presenta all’interno diverse opere d'arte e offre la vista mozzafiato della volta affrescata nel 1708 da Antonio Grano, in cui è rappresentato il "Trionfo dell'Ordine Domenicano.