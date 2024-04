Meeting al Castello di Caccamo su salute, prevenzione e associazionismo

Il prossimo 5 maggio dalle ore 16:00 nella Sala Prades del Castello di Caccamo, si terrà a cura della SIPBC Sez.Reg.Sicilia di concerto con l’Azienda Italo-Austriaca Ipoh-pharma, il meeting “Conoscersi per Curarsi : ieri e oggi” che tratterà come argomenti : Prevenzione e cura di patologie relative alla colonna vertebrale (cervicalgia, lombalgia, periartrite, apnea notturna, reflusso gastroesofageo), benessere psico-fisico, evoluzione umanistica della colonna vertebrale e associazionismo plurisettoriale.

A conclusione dell’evento, dopo la proiezione di un video, verranno consegnati ad associazioni e singoli, della provincia palermitana prescelti da una apposita commissione istituita, degli attestati di merito per il lavoro profuso in favore della comunità, ed essersi distinti per cause associazionistiche, sportive, cinematografiche, solidali , hobbies e di volontariato. Il Comune di Caccamo, ha concesso il patrocinio, l’utilizzo dello stemma e l'utilizzo della sala del Castello. L’ingresso è libero. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.