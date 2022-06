Il 2 luglio con la tappa “Borgo Nuovo, Palla al centro!” in città torna Mediterraneo Antirazzista, la manifestazione sportiva e culturale che da quattordici anni attraversa diversi quartieri “mettendo in campo” la ripresa di possesso dei diritti sociali e la promozione di relazioni umane libere dalle discriminazione. L’evento si svolgerà dalle 15:30 alle 19 tra piazza San Paolo e parco Tindari e prevede le seguenti attività: calcio a 5 (giovani e adulti), pallavolo, fitness, laboratori creativi per bambini e bambine (5+ ), condivisione di pratiche sportive e artistiche.

“Stay human: contro tutte le guerre” è il grido che con forza muove la 14esime edizione della manifestazione, un invito a scendere in campo per praticare la cultura della pace e del vivere in comune, un modo concreto e partecipato per costruire relazioni di comunità, contrastare ogni forma di esclusione sociale e violenza e quindi affermare i diritti umani.

La manifestazione sarà l’occasione per riportare l’attenzione della cittadinanza e delle amministrazioni locali sugli spazi pubblici del quartiere e per chiedere che vengano resi fruibili. Tra questi rientrano i campetti di largo Gibilmanna, abbandonati ormai da anni; il campetto esterno della palestra di atletica pesante finalmente restaurata, ma non ancora accessibile; gli spazi verdi che, come parco Tindari (al “capolinea”) rendono Borgo Nuovo uno dei quartieri più verdi della città,

“Borgo Nuovo Palla al centro!”, rappresenta l'occasione per avviare un percorso di partecipazione per la riqualificazione e restituzione dei beni comuni del quartiere alla collettività: “Sarebbe un sogno, e a noi piace sognare!”. L’evento è promosso da un collettivo aperto formato da singoli abitanti e dall’associazione ComPa Aps che invita la cittadinanza a partecipare. “Ci mettiamo al lavoro insieme?”.