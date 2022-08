F-Tim eco tourism music, Mauro Schiavone live a Carini

Mauro Schiavone in concerto alla Riserva naturale Grotta dei Puntali, a Carini, il 27 agosto, ore 21.30, per il F-Tim eco tourism music. Pianista, compositore e arrangiatore, ha ottenuto diversi riconoscimenti tra i quali il premio speciale "Prokofiev Award" all’International Piano Competition Ibla Grand Prize 1992, e i primi premi all'Ama Calabria edizione ’92 e al Città di Modica nel 1991. Svolge attività concertistica come pianista solista, da camera e d’orchestra, per diverse associazioni musicali (Teatro Massimo di Palermo, O.M.C, Orchestra Sinfonica Siciliana, Zephir Ensemble).

Con gli "Accabbanna" di Olivia Sellerio e Pietro Leveratto ha suonato ad Umbria Jazz, Siena jazz, Montreal Jazz Festival, Baku Jazz festival, Festival Internacional Jazz Barcelona e in numerose altre rassegne. Nell’agosto del 2006 vince insieme all’Hector Mann Music Crew (M. Schiavone, F. Guaiana, M. Bonarius) il primo premio al V Festival internazionale del Cinema muto musicato dal vivo “Strade del Cinema”.

Nel 2012 ha pubblicato il suo lavoro discografico intitolato Ufo e nel 2018 il suo disco in trio dal titolo Pixel. Nel 2020 collabora agli arrangiamenti e suona il piano per il lavoro discografico di Francesco Cafiso intitolato Irene Of Boston, con la collaborazione della London Symphony Orchestra, Marcus Gilmore, Eric Wheeler. Costo del biglietto: 5 euro.