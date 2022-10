Materia Dorata, la mostra diffusa tra l’Oratorio dei Bianchi e la Cappella dell’Incoronazione

Il settore dell’arte è in continua mutazione, fluido per definizione, alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi e di sperimentazioni. La Biennale d’arte contemporanea RelAzioni a Catena by NextHash, che ha preso vita nel weekend, ha voluto percorrere le nuove tendenze e proporre, secondo prospettive innovative, opere e autori.

Nell'ambito di RelAzioni a Catena’by NextHash, ideata da R&P Contemporary Art, si è inaugurata la mostra “Materia Dorata”, diffusa in due luoghi iconici della città: l’Oratorio dei Bianchi (sotto la direzione di Palazzo Abatellis) e la Cappella dell’Incoronazione (sede distaccata del Museo Riso), rispettivamente visitabili fino al 4 novembre e fino al 9 ottobre a ingresso libero e gratuito e con la disponibilità di visite guidate a cura di studenti universitari coinvolti come mediatori. La serata di Sabato 1 ottobre vedrà inoltre l’arte culinaria dello chef Alessandro Miceli protagonista nella cena di gala a Palazzo Fatta, dove i sapori della Sicilia si fonderanno con l’arte contemporanea e con la musica e gli ospiti potranno creare nuove relazioni.

“Il percorso di RelAzioni a Catena by NextHash inizia nel 2021, a Lipari, con la residenza artistica degli artisti Stella Laurenzi, Alice Ronchi, Alessandro Sambini, Adonai Sebhatu e Alessandro Silvestri. Il mito, la memoria, i mondi sommersi e quelli ancora da esplorare caratterizzano la loro ricerca e la guida della curatrice Rosa Cascone. In autunno – dice Sara Zambon CEO di R&P Contemporary Art - vengono invitate a lavorare sulle stesse tematiche anche tre artiste palermitane: Sabrina Annaloro, Loredana Grasso e Sofia Melluso. Si aggiungono così nuovi anelli alla catena artistica, elettiva e geografica che collega l’esperienza eoliana al racconto palermitano in mostra a “Materia Dorata”.

“Il progetto promosso da R&P Contemporary Art e Io compro Siciliano, prevede ogni anno l’alternanza di residenze artistiche a una kermesse di tre giorni in luoghi diversi della Sicilia, dove talenti artistici, imprenditori e collezionisti internazionali si riuniscono per creare nuove connessioni e tessera straordinarie relazioni (a catena). Siamo lieti di aver potuto contare sul sostegno di Roberto Lagalla, Sindaco della Città Metropolitana di Palermo che ringraziamo per l’ospitalità”. Dichiara Andrea Raimondi, cofounder di R&P Contemporary Art.

RelAzioni a Catena by NextHash è un progetto biennale di R&P Contemporary Art in partnership con Io Compro Siciliano: “Palermo è una grande città del Mediterraneo e un affascinante luogo creativo e aperto. Con questa biennale – afferma Davide Morici fondatore insieme a Giuseppe Giorgianni di Io Compro Siciliano - vogliamo conquistare il mondo con la bellezza, coltivare relazioni e prenderci cura di giovani artisti”. La Biennale che ha debuttato lo scorso anno con le residenze d’artista nell’isola eoliana di Lipari, nell’edizione 2022, secondo l’alternanza prevista tra residenza e mostre, propone “Materia Dorata”, una collettiva che coinvolge otto artisti, con opere in alcuni casi realizzate site specific negli spazi assegnati. L’intero progetto “Materia Dorata”, curato da Rosa Cascone, esperta d’arte e di fenomenologia estetica, è declinato attraverso un percorso espositivo che abbraccia luoghi di particolare bellezza di Palermo, città multietnica, capitale del Mediterraneo. La città e più in generale la Sicilia, diventano dunque teatro di un viaggio tra tradizione e ricerca, dove i valori imprenditoriali e il collezionismo contemporaneo incontrano gli ideali di artisti giovani e i percorsi di artisti affermati dando origine a scambi virtuosi e momenti conviviali di confronto, resi autentici dalla genuinità isolana.

“Con Materia Dorata – spiega Rosa Cascone - abbiamo voluto proporre un linguaggio contemporaneo, che nasce dalla notte dei tempi ed è espressione artistica, fonte catartica di sollievo spirituale e, come nell’antichità, vede i fruitori investiti da una logica del fare e non del subire”. La scelta del titolo “Materia Dorata” sottolinea il duplice aspetto pragmatico e fantastico di questa ricerca: infatti con il termine Materia si indica il concetto di concretezza, mentre Dorata, fa riferimento alla spiritualità, dove spirito è il pensiero creativo della natura.

Con la direzione artistica di Rosa Cascone, curatrice formatasi tra Milano, Venezia e Parigi e Sara Zambon, esperta nella creazione di sinergie tra artisti emergenti e imprenditori illuminati, ‘RelAzioni a catena’ è l’indagine urgente a cui tutti siamo chiamati, che trova risposte e interpretazioni esaustive nella ricerca e nei linguaggi degli artisti selezionati: il concetto di sostenibilità, dell’essere parte di un sistema globale e l’accettazione o il rifiuto delle dinamiche di interconnessione date anche dal velocissimo sviluppo tecnologico. L’edizione 2022 di ‘RelAzioni a Catena’ by NextHash vanta il patrocinio della Regione Siciliana; il supporto dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, del Comune di Palermo, di Palazzo Abatellis e del Museo Riso.

Main sponsor Next Hash Group; con il sostegno di Be Different, MAVI e Deglupta; in collaborazione con le associazioni no profit Anabasi, MED e LaborArtis; Firetti Contemporary Art Gallery in Dubai, Bella Restaurant Dubai e lo chef Alessandro Miceli. Media Partner: Made in Sicily. Sponsor tecnici: Cantina Di Bella, Tola azienda vitivinicola, Cantina Romano.

Materia Dorata, Cappella dell’Incoronazione, ore 16.30-17.30; Materia Dorata, Oratorio dei Bianchi, ore 18 – 19.

Orari Oratorio dei Bianchi: Da martedi a sabato ore 10-18; domenica ore 9-13. 30. Lunedi chiuso. Ingresso gratuito.

Cappella dell’Incoronazione: Da martedi a sabato ore 9-18.30; domenica ore 9-13. Lunedi chiuso. Ingresso gratuito.