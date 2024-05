"Mater", spettacolo teatrale su infanticidio e femminicidio

Mater è uno spettacolo teatrale, che affronta da altre prospettive i temi dell'infanticidio e del femminicidio. Una attenta analisi sui disagi sociali dei tempi passati, i cui riflessi inevitabilmente, giungono ai giorni nostri.

Nell’austero e gelido silenzio di una canonica situata in un convento alla periferia di Palermo, una giovane donna trascina la sua fragile e vulnerabile esistenza, tra i ricordi ossessivi di un passato fatto di abominevoli mostri, che ancora respirano sul suo presente. Viola non li ha mai uccisi veramente, non ha mai vinto contro i suoi fantasmi; loro giacciono assopiti dai farmaci e dalla preghiera nelle profondità della sua anima, negli abissi della sua coscienza, dove le ombre dei sogni si allungano e si deformano, generando spesso, quel vortice di ansia, paura e depressione, che poi si trasforma in mal di vivere.

Viola, non avrebbe mai voluto quella gravidanza, né tanto meno diventare madre e invece, Grazia, sua figlia, bella come la madonnina, è li, al suo fianco, ad occuparsi delle faccende domestiche, a lavare e stendere tuniche, a servir messa, a fare la perpetua come sua madre. Scritto e diretto da Zingaro G. Tarantino con Ilenia Di Simone e Ilenia Modica.