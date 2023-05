Master pork, a Sanlorenzo Mercato panini e piatti per un weekend dedicato alla carne di maiale

Un intero weekend per celebrare la carne più golosa, quella di maiale: a Sanlorenzo dal 26 maggio, tutte le sere a partire dalle ore 19, c’è Master Pork, il nuovo viaggio di gusto del Mercato che vedrà per un intero weekend una carrellata di piatti speciali a base di suino, ciascuna al prezzo speciale di 5 euro. E con uno speciale ticket di 17,50 euro si potranno acquistare tre panini e una birra.

Si va dal pulled pork di Unto, speciale panino a base di maialino nero siciliano sfilacciato, cipolla caramellata e salsa barbecue, al piatto di ribs di Giacalone, gustose costine di maiale della macelleria del Mercato che rivisita in chiave siciliana il celebre piatto della tradizione americana. E direttamente dai Nebrodi, torna al Mercato uno dei fiori all’occhiello dell’intera produzione siciliana: la porchetta di suino nero dei Nebrodi di Giuseppe Oriti dell’azienda agricola Il Vecchio Carro.

Non un semplice panino con la porchetta, ma veri gioiellini di gusto impreziositi da prodotti d’eccellenza del territorio come la cipolla caramellata, le melanzane grigliate, le cime di rapa, il cavolo rosso, i peperoni grigliati, e ancora, la provola dei Nebrodi, la crema di pecorino dei Nebrodi, il pistacchio di Bronte, il tutto condito con salsa a scelta tra maionese, barbecue, ketchup, o semplicemente arricchito con peperoncino o limone. Una passione che si tramanda da tre generazioni quella di Giuseppe Oriti, considerato tra i migliori produttori del territorio e premiato dal Gambero Rosso per il miglior salume d’Italia e miglior eccellenza gastronomica nel mondo secondo dal New York Times.

Allevato allo stato semibrado e brado in ampie zone adibite a pascolo tra i boschi dei Nebrodi, in gran parte all’interno di un parco naturale, il suino nero offre infatti carni di altissimo pregio che sono utilizzate sia fresche che insaccate, ottenendo prodotti di qualità esclusiva. Uno dei prodotti che ultimamente hanno conquistato larghe fasce di estimatori è proprio la porchetta.

Il pulled pork è il maiale sfilacciato, ricavato cucinando la parte superiore della spalla di maiale affumicata nel barbecue lentamente ed a bassa temperatura per diverse ore. La spalla di maiale viene prima pazientemente sfilacciata a mano, per poi essere servita all’interno di un soffice panino, abbondantemente irrorata con una salsa barbecue leggermente acidula.