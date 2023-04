"Maschio e femmina li creò": lo spettacolo sul palco di Re Mida casa cultura

Sabato 22 aprile alle ore 21.15 e domenica 23 aprile alle ore 18, arriva al Re Mida casa cultura, via Filippo Angelitti 32 (piazza Campolo), "Maschio e Femmina li creò".

Spettacolo esilarante in cui si mettono in evidenza le differenze tra uomo e donna, o meglio... gli stereotipi maschili raccontati da lei e quelli femminili raccontati da lui. Questi due pianeti differenti, "Uomo e Donna", che dalle origini ai giorni nostri si sono sempre combattuti, hanno qualcosa in comune? E se tornassimo indietro, ai tempi della valle dell'eden, rifaremmo lo stesso errore? Con la regia e le musiche di Alberto Alamia, sul palco Agostina Somma e Giovanni Culotta. Ingresso: 10 euro.