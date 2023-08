Dalla video scultura dei Masbedo alla Rappresentante di Lista: prosegue "Metamorphosis" all'Orto Botanico

Un luogo che fa della diversità, la sua ricchezza: perfettamente affine al tema di Metamorphosis – il festival di SiMuA e CoopCulture in corso all’Orto Botanico – due appuntamenti che puntano sulla straordinaria creatività dovuta al cambiamento, alla mutazione, alla meraviglia. Si parte – oggi (31 agosto) dalle 18,30 all’Orto Botanico - da The Lovers, video-scultura dei Masbedo riposta sotto una campana di vetro, in cui i corpi di due murene si affrontano e si desiderano, avviando un’affascinante morfogenesi. E di metamorfosi, cambiamenti, variazioni e videoarte a partire da The Lovers parleranno dalle 18.30 Paola Nicita, storico dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti e giornalista di Repubblica, e i docenti Francesco Paolo Alexandre Madonia e Salvatore Tedesco del DAMS. A seguire, djset di Gabriele Giannetto - CSS Crew. Ticket: 7 euro.

Tema affine e intuizione creativa, venerdì 1 settembre alle 21.30, per le Lezioni di meraviglia di TLON (i filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano) con La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina) che affronteranno ciò che sembra inaffrontabile: l'apparente mancanza di senso dell'esistenza, ma anche la possibilità di creatività ai tempi di AI, intelligenza artificiale. Una discussione su più livelli, con il coinvolgimento del pubblico, inframezzata da alcuni pezzi de La Rappresentante di Lista. Ticket: 20/15 euro. La rassegna diretta da Sabino Civilleri è giunta alla sua seconda edizione; nata dalla collaborazione tra il SiMuA (il Sistema museale di Ateneo) e CoopCulture che cura i servizi aggiuntivi dell’Orto, organizzata da Genìa e realizzata con il supporto del laboratorio del DAMS universitario. Il festival è inserito nelle attività finanziate dal PNRR per la rigenerazione e valorizzazione di parchi e giardini storici.

Giovedì 31 agosto

The Lovers + dj set – ore 19.30

Installazione video di Masbedo

Biglietto unico 7€

The lovers è una video-scultura riposta sotto una campana di vetro, in cui i corpi di due murene si affrontano e si desiderano, avviando un’affascinante morfogenesi, delicata e violenta nello stesso tempo. Giovedì (31 agosto) alle 19.30 si presenta la video scultura inedita del duo Masbedo - Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970) – in cui i due corpi fluidi si sfiorano, aggrovigliano e allo stesso tempo feriscono in una danza o lotta intima che scandisce il lento scorrere delle immagini. The lovers è un’opera immaginata come coreografia, incontro tra due esseri viventi fatto di seduzione e ricerca reciproca, scambio istintivo potenzialmente infinito, instancabile, che ipnotizza. Con l’intento di forzare il confine labile tra individualità e dualità che nella relazione si confondono e scontrano. E di metamorfosi, cambiamenti, variazioni e videoarte a partire da The Lovers parleranno dalle 18.30 Paola Nicita, storico dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti e giornalista di Repubblica, e i docenti Francesco Paolo Alexandre Madonia e Salvatore Tedesco del DAMS. A seguire, djset di Gabriele Giannetto - CSS Crew, collettivo creato per realizzare sonorità world/globale e creare una comunità di persone che si riconosca nei suoni del mondo. Durante le loro selezioni musicali i suoni jazz, fusion e funky si mescolano a house e elettronica, con sonorità esotiche che invitano al movimento. Ticket: 7 euro.

Venerdì 1 settembre

Lezioni di meraviglia – ore 21.30

Conferenza teatrale di TLON, Musica di LRDL

Andrea Colamedici, Maura Gancitano (TLON)

Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista)

Intero/ridotto* 20€ /15€

Imparare a meravigliarsi, a non dare per scontato il mondo, ad esercitare l’erotica della complessità: è questo lo scopo delle “Lezioni di Meraviglia” condotte da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori fondatori del progetto di divulgazione culturale TLON, creatori di una community culturale molto attiva, insieme a musicisti e cantanti con cui affrontare ciò che sembra inaffrontabile: l’apparente mancanza di senso dell’esistenza. La filosofia, infatti, nasce dal θ?υμα (thauma), cioè dalla meraviglia che è anche terrore, dall’apertura nei confronti dell’ignoto. Questa condizione è il punto di partenza, il cominciamento del filosofare. Insieme a La Rappresentante di Lista, straordinario duo queer pop composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, affronteranno ciò che sembra inaffrontabile: l'apparente mancanza di senso dell'esistenza, ma anche la possibilità di creatività ai tempi di AI, intelligenza artificiale. Non uno spettacolo precostituito (un format già proposto a Milano e Roma) ma un “canovaccio” su cui si innestano il confronto con il pubblico che diventa interlocutore privilegiato, e cinque brani di LRDL.

Metamorphosis è diretta da Sabino Civilleri, nata dalla collaborazione tra il SiMuA (il Sistema museale di Ateneo) e CoopCulture che cura i servizi aggiuntivi dell’Orto, è organizzata da Genìa e realizzata con il supporto del laboratorio del DAMS universitario. Il festival è inserito nelle attività finanziate dal PNRR per la rigenerazione e valorizzazione di parchi e giardini storici.

Per i prossimi appuntamenti di Metamorphosis: il ritorno di Emma Dante con la fiaba barocca “La scortecata”; Davide Enia si calerà nel suo disperato “L’abisso”; Claudio Collovà con un nuovo capitolo del progetto su La Terra desolata di Eliot. Due lavori di danza internazionali: “Vestire la diplomazia”, concept di Roberto Zappalà e “If you were a man” di Mauro Astolfi per lo Spellbound Contemporary Ballet; i dialoghi sonori di Alessandro Librio e Ornella Cerniglia con la natura prorompente dell’Orto, fino a Metamorfosi, opera immersiva di Pietro Martini. Anche due spettacoli di giocoleria e teatro circo: il mondo in Valigia di Monsieur Barnaba e le acrobazie aeree di Circ’Opificio. Programma e prenotazioni aperte su www.coopculture.it o alla biglietteria dell’Orto Botanico.