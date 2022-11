Da Marte a Orione, al planetario di Villa Filippina viaggio lungo la volta celeste con tre grandi eventi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Porte aperte al Planetario e Museo astronomico di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con tre grandi eventi prima della stagione primaverile 2023.

Subito dopo la grande opposizione dell’8 dicembre, il Planetario organizza per sabato 10 dicembre, una serata dal titolo “Opposizione di Marte”, dedicata al pianeta rosso, con spettacoli sotto la cupola, proiezioni e osservazioni ai telescopi. Per l’occasione, lo staff del Planetario ha realizzato una copia in miniatura del rover Curiosity, atterrato su Marte il 6 agosto 2012, che potrà essere osservato in movimento all’interno di una ricostruzione del suolo marziano. Tutti coloro che acquisteranno il ticket online riceveranno in omaggio una cartolina-ricordo dell’evento e parteciperanno all’estrazione di un planisfero marziano. Turni disponibili: ore 17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30 e 21.15. Biglietti già disponibili su www.parcoticket.it.

Venerdì 30 dicembre sarà la volta del “Viaggio nel sistema solare”. Non appena il Sole sarà tramontato sarà visibile nel cielo l’intero sistema solare: Mercurio e Venere (molto bassi sull’orizzonte), Giove, Luna, Saturno, Marte e i lontanissimi Urano e Nettuno (non visibili ad occhio nudo). Per l’occasione, il Planetario dedicherà l’evento al sistema solare, con spettacoli sotto la cupola e osservazioni ai telescopi dei principali corpi celesti presenti in cielo. Tutti coloro che acquisteranno il ticket online parteciperanno all’estrazione di un piccolo cannocchiale galileiano da montare. Turni disponibili: ore 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45 e 21.30. Biglietti presto disponibili.

Sabato 21 gennaio toccherà a “Il cacciatore Orione”. Sarà possibile ammirare una delle più belle e ricche costellazioni del cielo, Orione. Osserveremo da vicino le meraviglie nascoste tra le stelle di questa magnifica costellazione, grazie ad un telescopio di ultima generazione, l’Unistellar, che ci consente di osservare gli oggetti di profondo cielo (ammassi, nebulose, galassie) anche dal centro cittadino. Sotto la cupola del Planetario, gli esperti spiegheranno, nel dettaglio, della costellazione, dei miti e delle leggende legate al cacciatore più famoso del cielo. Chi acquisterà il ticket online parteciperà all’estrazione di alcune magnifiche foto, formato 30x20, degli oggetti più importanti che caratterizzano la costellazione di Orione, come la Grande Nebulosa di Orione o la Nebulosa Testa di Cavallo. Turni disponibili: ore 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00 e 21.45. Biglietti presto disponibili.

Biglietti: 6 euro (adulti) e 3 euro (bambini dai 5 ai 10 anni). È sconsigliata la partecipazione dei bimbi sotto i 5 anni. Ticket acquistabili online su www.parcoticket.it o a Villa Filippina (già disponibili quelli del 10 dicembre).