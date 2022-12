"Marry yoga" for Christmas: meditazione e concentrazione per ritrovare se stessi

Il Natale e le festività del nuovo anno sono alle porte. Questo periodo, nella nostra cultura e in tante altre tradizioni, è fortemente legato alla spiritualità: celebriamo e rendiamo grazie per la sacra natività, la vittoria della luce sull’oscurità e la rinascita della vita.

Oggi però, oscurati dalla fretta, dalla routine quotidiana e dalla corsa consumistica, tendiamo a trovare sempre meno posto nella nostra vita per i riti di preparazione alle feste e al benessere spirituale che da essi deriva. Possiamo, da praticanti di yoga, prepararci al Natale e riportare la spiritualità nell’incontro con i nostri cari durante le festività grazie a uno yoga dolce e rigenerante accompagnato dal suono delle campane tibetane.

Praticheremo lo Yin Yoga, uno stile di yoga molto meditativo e profondo, che calma la mente e stimola il tessuto connettivo. Attraverso il mantenimento delle posizioni in una tensione ottimale, e aiutandoci con una respirazione profonda, rilasseremo tutta la muscolatura eliminando gli accumuli negativi e ristabilendo lo scorrere dell’energia nell’intero organismo. Le campane tibetane emetteranno delle frequenze specifiche che andranno ad agire su tutto il nostro sistema il quale ritrova il proprio equilibrio grazie all’influsso benefico delle vibrazioni emanate. La manifestazione avrà luogo a Terrasini, nella sala Ex Antiquarium sita in Piazza Falcone e Borsellino, 1, dalle ore 17 alle ore 19.

Cosa portare:

porta con te il tuo tappetino, copertina e cuscino;

l'acqua può essere informata con le frequenze armoniche, puoi portare una bottiglia per energizzarla.

Insegnante Yoga Claudia Sirchia. Campane Tibetane Stefano Maltese.