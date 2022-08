Si chiude la rassegna Ftim Eco Tourism music live, Mario Venuti in concerto con Tony Canto a Terrasini

Si chiude con stile FTim Eco Tourism, il format musicale che mette insieme musica, luoghi di interesse naturalistico/culturale e nuove tecnologie come il Silent Sistem. Mario Venuti (insieme a Tony Canto) chiuderà con le sue note un'estate all'insegna della musica Live di qualità. Un incontro con uno degli autori più importanti della musica italiana degli ultimi 30 anni. Un’occasione per andare oltre il concerto e per conoscere da vicino il cantautore Siciliano, per il quale “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”.

Certi artisti hanno bisogno del palco per riflettere, della chitarra per pensare, del confronto col pubblico per scrivere, e così Mario, per far suonare e raccontare il suo mondo sale sul palco a disegnare tre decenni di carriera, tre decenni di musica italiana, cantando i suoi pezzi storici e i nuovi successi nell’arrangiamento più puro, quello in cui sono nati, accompagnando la sua voce con una chitarra o al pianoforte.

Mario Venuti proporrà i brani del suo nuovo lavoro discografico “Tropitalia”. L’amore per il Brasile e per le sonorità sudamericane sono una costante nella carriera di Venuti, che proporrà, insieme ai brani più importanti del suo repertorio, alcune delle canzoni che fanno parte del nuovo disco. Lo spettacolo proposto prevede Mario Venuti voce e chitarra featuring Tony Canto, produttore artistico dell’album e del tour Tropitalia.



Bio Mario Venuti

L'artista inizia la sua carriera di musicista come leader di un gruppo musicale chiamato I Denovo con cui partecipa al Festival Rock di Bologna arrivando secondi dietro ai Litfiba. Venuti rimarrà in questo gruppo per ben otto anni incidendo cinque album, un mix di rock e pop britannico, e divenendo una band molto seguita in Italia. Negli anni 90 abbandona la band per dedicarsi alla carriera da solista. Collabora con Carmen Consoli e nel 1996 si presenta al Festival di Sanremo con “Amore di plastica”. Sempre pieno di risorse, Mario continua la sua attività musicale incidendo nello stesso anno "Microclima", un rarissimo disco di dieci brani pop fusi in un mix di voci e suoni particolari. Nel 1998 in duetto con Carmen Consoli, canta un brano intitolato “Mai come ieri”, che lo porta in trionfo come una delle hit estive più ascoltate in Italia. Negli anni successivi continua a sfornare album su album: "Grandimprese", da cui esce il singolo che lo riporterà a far parlare di sé: "Veramente" (2003), "Magneti" (2006), "Recidivo" (2009), "L’ultimo romantico" (2012), "Il tramonto dell’Occidente" (2014), "Motore di vita" (2017). Dopo aver sperimentato ogni genere musicale, dal rock al pop, dalla samba al blues, fino a toccare la musica Jazz, Mario Venuti, nella sua carriera, collabora scrivendo testi e musiche anche per artisti come Raf e Syria. Sua è la frase: «La magia della musica è che può prendere la forma che si vuole, è quella chiave universale che apre le porte dei sentimenti», classificandolo come artista sensibile e poliedrico.