"D'acqua e di Rosi", Mario Incudine in concerto a Capaci

Mario Incudine in concerto a Capaci in piazza Calogero Troia alle 22 con "D’Acqua e di Rosi". Un concerto di due ore coinvolgente e ricco di emozioni da lasciare il segno nel tempo. Affermato in campo nazionale Mario Incudine porta il suo sound in tutto il mondo. Esegue i suoi brani più celebri accompagnato da cinque bravissimi musicisti , un concerto coinvolgente per ogni fascia d’età.

Oltre i brani contenuti negli album precedenti , quali Italia Italia, Anime Migranti e Terra, nel nuovo tour di Incudine il tema principale è l’amore e l’amore vissuto dalle donne siciliane , ai nuovi brani D’Acqua e di Rosi ( una pizzica Rock) inediti sono anche la romanza Donna Fugata e la ballad Zorath Ariha.



Spettacolo patrocinato dal comune di Capaci.

Organizzatori

Rock Show Eventi

Dorian

Dir. Art

G.Graziano