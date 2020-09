Mario Bajardi al Castellaccio di Monreale ospite di Alturestival

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un album introspettivo e intimista, tra linee avanguardistiche di violino, accenni di prog-rock, archi languidi, accordi di piano dalla forte tensione emotiva e visionarie linee elettroniche. Si intitola “In Silence” il nuovo album del violinista e compositore elettroacustico palermitano Mario Bajardi che verrà presentato, domenica 20 settembre, alle 18.30, al Castellaccio di Monreale, nell’ambito della rassegna AlturEstival. L’album, prodotto dall’etichetta ONDE (divisione Iter-Research) è stato registrato a Palermo. Il tema da cui trae spunto è la ricerca di una bellezza al di sopra della consapevolezza, in un percorso meditativo carico di una forte tensione emotiva. “Un percorso personale emotivo attraverso la guarigione e la sua trasformazione. E un modo per collegarsi al divino per intraprendere una nuova rinascita” spiega il compositore Mario Bajardi. Il concerto sarà preceduto alle 16.30 da una passeggiata lungo in sentiero Ovest di Monte Caputo, con partenza da Portella San Martino e arrivo al Castellaccio di Monreale. E sempre domenica 20 settembre, alle 12, al castello di San Benedetto, si terrà il concerto dell’arpista Rosellina Guzzo.