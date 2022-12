Marcia della Pace 2023

Il 1° gennaio 2023 è la LVI Giornata Mondiale della Pace. Un popolo composto da cercatori di pace, comunità, movimenti e associazioni di ispirazione laica e cristiana, dall’Arcidiocesi di Palermo, dal Centro Diaconale Valdese “La Noce”, dai Padri Domenicani, si ritroverà anche a Palermo per marciare e testimoniare che "nessuno può salvarsi da solo" (Papa Francesco, Messaggio per la LVI Giornata Mondiale per la Pace).

Il raduno avrà luogo alle ore 17 davanti al Teatro Massimo, dove alle 17.30 l’Arcivescovo Corrado Lorefice rivolgerà un saluto ai presenti. La Marcia avrà inizio subito dopo il saluto, in direzione della chiesa di San Domenico, dove alle ore 18.30 sarà celebrata una Liturgia per la pace nel mondo, per i profughi, i rifugiati e le vittime di ogni guerra. La Marcia verrà aperta dalle famiglie ucraine ospiti a Palermo presso i frati francescani.