Marcia contro la mafia dal Tribunale per ricordare il giudice Falcone e la sua scorta

La rete per la promozione della cultura antimafia, a cui aderiscono 79 istituzioni scolastiche della provincia di Palermo, sta organizzando e promuovendo numerose iniziative in occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci.

In particolare si segnala la marcia contro la mafia che si svolgerà lunedì 22 maggio. Il concentramento sarà alle ore 10 davanti in Palazzo di Giustizia. Parteciperanno studentesse e studenti di diverse scuole cittadine. L’idea è quella di connettere i luoghi che hanno subito l’attacco della criminalità mafiosa, in un percorso che parte dal Tribunale per giungere alla Questura, rinnovando la memoria dei magistrati e degli uomini della scorta assassinati il 23 maggio del 1992.

La mattina del 23 Maggio numerose delegazioni delle scuole aderenti alla Rete parteciperanno all’iniziativa all’aula bunker organizzata dalla fondazione Falcone e contemporaneamente decine di istituzioni scolastiche organizzeranno attività pubbliche. Tra le numerose iniziative si segnalano alcune manifestazioni, organizzate dalle scuole aderenti alla Rete, che avranno una particolare valenza:

PIAZZA DELLA LEGALITÀ dalle ore 7:30 - 13:30 in via Vito Schifani a Palermo. Manifestazione organizzata dalla Direzione didattica Ettore Arculeo con le scuole SMS Antonio Gramsci e IIS Otama Kiyohara - F. Parlatore.

CORTEO per le vie del quartiere Noce organizzato dall’I.C. De Amicis - Da Vinci con esposizione di lenzuoli lungo il percorso. Il corteo accoglierà una delegazione degli alunni dell’ISS “Gae Aulenti” di Biella. La partenza sarà dal plesso di via Rosso di San Secondo e la manifestazione conclusiva in via Serradifalco, con interventi di Dario Riccobono (Addiopizzo) e Vittorio Teresi (Centro studi Rita e Paolo Borsellino). Parteciperanno anche classi della Direzione Didattica Gabelli e dell’I.C. Principessa Elena.

CORTEO tra le strade dei quartieri Arenella/Acquasanta mettendo in connessione i plessi dell’I.C. Abba Alighieri. Il corteo partirà dal plesso di via Marturano verso il plesso di via Calcedonio, successivamente al plesso di via Rallo attraversando via Ammiraglio Rizzo. Il corteo si concluderà alla piazzetta tra i palazzi di Via Fileti e Via Cimbali dove è situato il Murales della Libertà con letture e canti.

CORTEO a Bagheria dal Parco Urbano ai magazzini del Ferro organizzato dall’I.C. Ignazio Buttitta.

MARCIA ANTIMAFIA ad Altofonte, partenza dall’edificio centrale della scuola fino alla piazza principale della città con successiva l'esibizione dell'orchestra d'istituto.

TAVOLA ROTONDA con l'imprenditrice Elena Ferraro e l'avv. Michele Calantropo, organizzato dall’IIS D'Alessandro di Bagheria

INCONTRO PUBBLICO con Giovanni Chinnici promosso dall’I.C. Antonino Caponnetto

INCONTRO PUBBLICO alla Fondazione Sant’Elia organizzato dall’I.C. Perez - Madre Teresa di Calcutta con intrattenimento musicale con gli allievi strumentisti di clarinetto, pianoforte e violino. Inoltre, recitazione di poesie contro la mafia.

SPETTACOLO TEATRALE compagnia Agenda Rossa preso il Liceo Francesco Scaduto di Bagheria che metterà in scena uno spettacolo dal titolo "Ti racconto Borsellino".

INCONTRO PUBBLICO tra giovani dell’I.C. Giovanni Falcone e del Regina Margherita per strutturare un percorso di educazione alla legalità tra pari.

INCONTRO PUBBLICO col regista cinematografico Pasquale Scimeca e proiezione del cortometraggio “Convitto Falcone” presso l’I.C. Giuliana Saladino.

REALIZZAZIONE LENZUOLO VARIPINTO realizzato insieme da mamme e bambini della Direzione Didattica Gabelli che, con classi dell'I.C. Antonio Ugo, dell'Istituto Valdese, dell'I.C. Lombardo Radice, svilupperanno un progetto congiunto di riflessioni nel quartiere.

SPETTACOLO TEATRALE alle ore 9.00 "Le idee che restano" tratto dal romanzo "Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando. Organizzato dall’I.C Buonarroti con la partecipazione delle famiglie.

VISITA ALLA CASINA NO MAFIA di CAPACI dalle 8.30 alla 10.30 organizzata dalla Consulta provinciale degli studenti di Palermo e dal Comune di Capaci.

Dalle ore 10.30 - Tavola rotonda in piazza a Capaci con Antonio Vassallo. All’attività parteciperanno le studentesse e gli studenti dell’I.C. Biagio Siciliano di Capaci e dell’I.C. Cinisi.

SPETTACOLO MUSICALE “Non solo memoria” alle ore 20.30 al Giardino dei Giusti di via Alloro. Saranno presenti 100 baby sindaci provenienti da tutto il territorio nazionale. L’attività è organizzata dall’I.C. De Amicis - Leonardo da Vinci

Il pomeriggio del 23 maggio, con concentramento alle ore 15.00 all’aula bunker dell’Ucciardone, le scuole della Rete per la promozione della cultura antimafia parteciperanno compattamente alla tradizionale manifestazione che si concluderà all’albero Falcone.