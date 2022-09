Marcello Mandreucci in acustico al Coast to Coast Ausonia

Un concerto totalmente in acustico, quasi recitato, con protagonisti una chitarra e un volto amico di tutti, cocktail in mano, all’ora dell’aperitivo. Tutto questo domenica 25 settembre alle 19 accompagna il concerto di Marcello Mandreucci al “Giardino della musica acustica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, alle 19 al Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.



Il “senatore a vita” della musica palermitana porterà il suo format chitarra e voce “Confindential”. Accompagnato dall'inseparabile chitarra acustica, il cantautore palermitano svelerà al pubblico le coordinate del suo canzoniere. Una “solo-performance” dell’artista – a cui è stato assegnato nel 2020 il premio Rosa Balistreri - che prende il via, tra i passaggi legati alla propria formazione, che ne hanno influenzato gli ascolti e nella quale convivono anime differenti: quella anglo-americana del folk e della tradizione a stelle e strisce degli anni settanta, ai grandi riferimenti della canzone d'autore italiana, passando per De Andrè, Conte, De Gregori e Modugno. Un viaggio quindi sul filo della memoria collettiva musicale



Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke. Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 7773692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.



Concerti al Coast to Coast Ausonia sono previsti anche nei giorni successivi. Martedì 27 settembre concerto chitarra e voce di Jimmy Coraro. Mercoledì 28 settembre concerto Blues con Cartlo Pipitone. Giovedì 29 settembre omaggio a Lucio Battisti con i Non dire no. Il 2 ottobre concerto guitar solo con Francesco Palazzolo.



Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città. I concerti si svolgeranno in acustico, con l’artista che si esibirà a voce piena e senza strumentazione collegata al sistema di amplificazione, così come impone l’ordinanza del Comune di Palermo, che vieta l’uso di strumentazione collegata con la rete elettrica nelle 24 ore.