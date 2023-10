Passeggiate naturalistiche tra i monti di Palermo e Bagheria col geo-trekking

Il progetto “Maranima Experience Nature” nasce con l’obiettivo di fornire servizi di guide ambientali escursioniste e attività di educazione e interpretazione ambientale per tutte le età in Sicilia e nell’isola di Pantelleria. Grazie alla professionalità di guide associate Aigae, specializzate in pedagogia outdoor, storia ed ecologia del paesaggio e conduzione di gruppi in lingua inglese, il progetto mira a raggiungere un turismo ambientale internazionale e gruppi di scolaresche.

Le esperienze e le attività outdoor comprendono proposte anche di escursioni costiere alla scoperta della fascia del piano sopralitorale e mesolitorale della Sicilia, con attività di educazione ambientale rivolte alla fauna e la flora dei mari. Mission di ogni attività è favorire la connessione tra benessere fisico e mentale e lo sviluppo di un approccio scientifico grazie a osservazioni naturalistiche immersive, rivolte a grandi e bambini. “Maranima Experience Nature” promuove altresì attività esperienziali legate al territorio siciliano tra natura e imprenditoria agroalimentare, grazie a escursioni, visite in azienda e degustazioni in territori valorizzati anche attraverso i volti di chi è impegnato in prima linea nel settore.

Il progetto programma diverse attività per il mese di ottobre/novembre in collaborazione con “Le Vie dei Tesori” a Palermo. Di seguito tutti gli appuntamenti.

Cartoline da Palermo: trekking in quota per osservare la città dall’alto

Sabato 21, 28 ottobre e sabato 4 novembre

Ore 11

Durata 5 ore

Punto di ritrovo: Parcheggio Valle del Porco, Viale Diana

Contributo: 35 euro

Possibilità di guida in inglese

Un geo-trekking insolito lungo i sentieri di Monte Pellegrino, dalla Valle del Porco al Pizzo Rufuliata, passando per punti di osservazione panoramici: delle vere e proprie cartoline fotografiche della città vista dall’alto del monte più prossimo al centro urbano. Il sentiero si inerpica alle spalle delle ex Scuderie Reali della Favorita incontrando zone rimboschite e suggestivi paesaggi rupestri. Guidati da esperti, i trekker potranno sperimentarsi in attività di orienteering da punti inediti e provare a osservare i grandi rapaci della Riserva.

Per i bambini: Gioco-trekking per bambini e famiglie

Domenica 22, 29 ottobre e domenica 5 novembre

Ore 15

Durata 90 minuti

Punto di ritrovo: Bar Trattoria Costantino, via Pietro Bonanno 90100 Palermo

Percorso: 3km, difficoltà facile

Contributo 25 euro

Possibilità di guida in inglese

Un gioco-trekking all’interno della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, rivolto a grandi e bambini. Una passeggiata in mezzo alla natura per riscoprire i nostri cinque sensi e diventare per poche ore esploratori e artisti coi colori, i profumi e le forme che un bosco di pini, cipressi ed eucalipti ci offrirà dinanzi. I più piccoli potranno divertirsi a risolvere il labirinto unicursale, custodito all’interno della Riserva, mentre gli adulti si riscopriranno bambini per fermarsi a sorprendersi del mondo intorno a loro. Osserveremo piante tipiche della macchia mediterranea e impareremo a riconoscerle con attività di interpretazione ambientale.

Tra mare e terra: trek&snork a Cala Rossa - Terrasini

Domenica 22, 29 ottobre e domenica 5 novembre

Ore 10

Durata 3 ore

Punto di ritrovo: Bar Cucinella, via Carlo Alberto dalla Chiesa, 46 90049 Terrasini

Contributo 45 euro

Possibilità di guida in inglese

Il Trek&Snork a Cala Rossa, a Terrasini, è un’esperienza dal taglio avventuroso e divulgativo che unisce due discipline: il trekking costiero e lo snorkeling in acqua. Il sentiero cui si verrà guidati offre una vista panoramica in uno dei luoghi più conosciuti della costa Ovest della Sicilia: affacciati sul mare e sulle falesie della scogliera tinta di rosso e bianco in uno scenario frastagliato, con insenature, faraglioni e grotte marine, cammineremo a passo lento per poi tuffarci in acqua alla scoperta dei fondali. Lo Snork&Trek è pensato per tutti: dopo avere percorso un cammino con zaino in spalla e il proprio kit per snorkeling, i partecipanti, indossata l’attrezzatura, proseguiranno lungo la costa e via mare per un’escursione in acqua. Proseguendo a ritroso, si riprende lo zaino per il sentiero. Lo Snork&Trek è anche un’esperienza immersiva per chi, scegliendo lo Slow Tourism, si apre all’esplorazione attraverso i cinque sensi e recupera la bellezza del tempo lento.

Monte Catalfano Wild: trekking tra i monti di Bagheria

Venerdì 3 novembre

Ore 9

Durata 4 ore

Punto di ritrovo: Bar Dolce Vita, corso Filangeri, 17

Percorso di 5 km, dislivello in ascesa: 250 m. Difficoltà Media.

Contributo 35 euro

Possibilità di guida in inglese

Zaino in spalla e cinque sensi ben attivi., alla scoperta dei sentieri e dei crepacci nascosti di monte Catalfano, un’esperienza outdoor avventurosa e divulgativa, per svelare i segreti del complesso montuoso bagherese tra scenari geologici, naturalistici e storici in una cornice incontaminata. Dopo una discesa dentro l’Anfiteatro della Vignazza, dove le guide condurranno all’osservazione dell’agrobiodiversità parte di uno dei territori della Conca d’Oro, una rete di grotte di origine marina sorprenderà il visitatore, fino a condurlo in una pineta dove fare una sosta rinfrescante e panoramica. La visita è una esplorazione che esalterà la voglia di avventura di grandi e bambini e allargherà i confini del complesso dei monti di Bagheria, tra falesie sul mare e anfratti fiabeschi. Sono previste durante l’escursione delle attività di interpretazione ambientale rivolte ad adulti e bambini. Conduce Giulia Cancilla. Percorso di 5 km, dislivello in ascesa: 250 m. Difficoltà Media.

Prenotazione non obbligatoria sul sito del festival www.leviedeitesori.com.