Canoa e kajak al lago, a Piana degli Albanesi una giornata gratuita e aperta a tutti

Sabato 28 maggio il Lago di Piana degli Albanesi si animerà di canoe e imbarcazioni, istruttori federali e tanti, tanti ragazzi in età compresa tra i 10 e 17 anni.

Dalle ore 9.30 fino alle 14.20 è prevista una full immersion con un ricco programma di attività, promosse dall’ Associazione Incastri Creativi e dall’Associazione Motonautica Arberesche insieme al Comune di Piana degli Albanesi. La manifestazione, a cura di Tecnonaval Team Canoa, associazione affiliata alla Federazione Italiana Canoa - Kayak, si svolgerà nello specchio d’acqua antistante l’area attrezzata “Oasi del Lago” in contrada Casalotto.

Nodi marinari, prove pratiche in acqua, significati delle bandiere, didattica e studio delle caratteristiche delle diverse imbarcazioni. Obiettivo della manifestazione: promuovere l’avviamento dei bambini allo sport e in particolare alla pratica sportiva della canoa-kayak avvalendosi di istruttori federali e coinvolgendo anche ragazzi diversamente abili. Non ultimo, promuovere l’impegno, l’amore e la tutela per l’ambiente naturale.