Passeggiata cantata, spettacoli, mostre e "triunfi": “Sacro corpo, santa anima” omaggia la "Santuzza"

Cantare e raccontare le vicende e l’essenza di Santa Rosalia, la Patrona di Palermo, che da secoli è la protagonista del Festino e un simbolo prestigioso della tradizione popolare, per un’artista è sempre una piacevole sfida e un impegno sentimentale e artistico unico ed affascinante. E Sara Cappello questo impegno lo mantiene da anni, raccontando la "Santuzza" attraverso il canto devozionale dell’antica tradizione popolare dei Triunfi del 1624 e gli scritti ispirati alla “Rosalia” di Pietro Fullone.

Quest’anno lo fa attraverso una manifestazione creata con l’associazione Città dell'arte, in occasione dell’anno Giubilare Rosaliano, raccontando e cantando Rosalia nel progetto “Sacro corpo, santa anima” L’anima e le sante ossa della Santuzza Rosalia, tra i Triunfi e le parole del suo 400° Festino, inserito tra gli eventi del corollario del Comune di Palermo, assessorato alla Cultura.

Un’iniziativa culturale con eventi dalle varie forme artistiche che desiderano celebrare la Santa, con la sua storia, la spiritualità, ”l’inventione delle sacre ossa”, il suo Festino, ma anche la città, i mercati, le chiese, le antiche preghiere e i canti, per mostrare e narrare ai turisti che vengono in visita, una città risanata, vivibile, amichevole e pacifica, una Palermo bisognosa di crescere al meglio che deve però ancora fare i conti con i mali di oggi, la mancanza di lavoro, la poca tutela dell’ambiente, il degrado climatico ed ecologico.

Anche l’affermarsi di una visione umana e sociale distorta, ma che vuole e deve mirare fortemente al recupero di valori importanti che siano modelli salvifici per le nuove generazioni. La figura di Rosalia con la sua umiltà e la nobile grandezza può diventare uno stimolo potente per recuperare gli insegnamenti perduti in una società globale che forse oggi non ha piu’ Padri e Madri e rischia di consegnare l’Umanità all’insensatezza della guerra e della distruzione.

E saranno il canto, il gesto, il racconto della sua vita, dedicati alla Santuzza che contribuiranno a svelare l’opera meritoria di Rosalia in favore di Palermo e dei palermitani, ma soprattutto la preziosità del “Sacro corpo e della Santa anima” della Patrona sempre presenti per proteggere e rigenerare continuamente la nostra città.

Anche il racconto del suo Festino, celebrato quasi ininterrottamente per 400 anni, con la memoria prodigiosa della guarigione dalla peste.

Il programma della manifestazione

Passeggiata cantata “nostra Rosalia dell'Albergheria”, cunti, triunfi e basilicò (6 luglio, dalle ore 18 alle 20). Lungo il mercato di Ballarò e vie del quartiere. Raduno davanti alla chiesa di Casa Professa. Una passeggiata cantata e teatralizzata in alcune vie e piazze dell’Albergheria lungo l’itinerario che va da Casa Professa, piazza Ballarò, piazza Carmine, piazza San Francesco Saverio, tra vie e piazze, sotto le edicole votive dedicate ai Santi e tra bancarelle e banchi del pesce con i profumi di menta e basilicò del mercato di Ballarò. Attraverso il canto sincero e accorato di una cantastorie e altri artisti, viene proposto un originale percorso teatro-musicale per raccontare Santa Rosalia la Normanna, il suo coraggio, la sua essenza più intima con una suggestiva "passiata" nel quartiere Albergheria per raggiungerne gli abitanti e promuovere conoscenza e riflessione.



Spettacolo "La Rosa candida". Triunfi, “sacri cunti” e canti devozionali per Santa Rosalia (8 luglio alle ore 21 nella Chiesa S. Francesco Saverio). In questa spettacolo di Sara Cappello, le allegorie, le musiche, le parole hanno una finalita’ teologica per fare sempre piu’ riflettere sul “sacro” dei nostri tempi in crisi, cosi’ vuoti e aridi ed una finalita’ di riproposta doverosa ed appassionata di forme di religiosita’ popolare fatta di suoni e di canti, preghiere, gesti e riti che sono la chiara rappresentazione di una sincera devozione, ma anche il mantenimento di un patrimonio dialettale che deve necessariamente essere tramandato e conservato.

Spettacolo “Viva la Rosa dell’Ercta” (10 luglio alle ore 19 nella chiesa di S. Giuseppe Cafasso, in via Dei Benedettini). Con un occhio alla tradizione più classica, verrà riproposto da Sara Cappello il repertorio dei “sonatori orbi”, i cosiddetti ”triunfi” un grande omaggio che tutto il popolo palermitano ha sempre fatto alla sua Patrona sin dal 1624.

Un articolato spettacolo, la costruzione di un racconto che vuole portare alla riflessione di tutti, una rappresentazione vibrante ed appassionata del sentimento del sacro che utilizza in forma teatrale e in canto, i "triunfi", in una mescolanza di spirituale e popolare, per incentivare una conoscenza delle virtu’ eroiche e cristiane della “Santa Anima” di Santa Rosalia e per recuperarne la teologia, esaltando una devozione popolare ancora piu’ consapevole da parte dei fedeli che ogni anno le rendono omaggio con solenni festeggiamenti

Mostra "Sacre atmosfere", religiosità popolare e forza taumaturgica delle più belle immagini votive del Capo, al teatro Cantunera dal 26 luglio al 26 agosto 2024; La mostra prende forma dall’interessante ricerca di Dario D’Oca, condotta sulle immagini votive dell’antico Mandamento Monte di Pietà di Palermo, pubblicata con il volume “La pittura nelle edicole sacre del quartiere Capo a Palermo”, di Dario D’Oca, edito dall’associazione Città dell’Arte, 2004 e patrocinato dalla Regione Siciliana, assessorato Beni Culturali. Un approccio unico nel suo genere per l’analisi, la qualità, e un tentativo di attribuzione delle pitture di queste edicole ad artisti diversi come lo Zoppo Di Ganci, Pietro Novelli ed ai loro allievi.

Ad affiancare Sara Cappello in questo impegnativo progetto, sarà un valido organico di musicisti: Toni Greco chitarra, Giuseppe Cusumano violinista, Vincenzo Castello percussioni, Valentina Cucina attrice, voce. Tutti gli eventi sono gratuiti.