Incontriamoci a Santa Flavia: la manifestazione tra libri e abiti d'epoca a Villa Filangeri

Domenica 19 Settembre presso Villa Filangeri si svolgerà la manifestazione "Incontriamoci a Santa Flavia" un evento che si snoderà tra racconti, realizzazioni artistiche e costumi d'epoca.

L'iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dall'Associazione Eventi e Cultura con il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Santa Flavia. L'organizzazione si avvarrà, inoltre, della preziosa collaborazione dell'Associazione Turistica Pro Loco di Santa Flavia e dell'Associazione culturale Siciliando Style. I cancelli di Villa Filangeri saranno aperti nei seguenti orari: 10:00-13:00 e 16:00-20:00.

Il complesso nobiliare, grazie alla sua conformazione con ampi spazi, si presta perfettamente alla realizzazione delle diverse attività previste. Le stanze più importanti della villa ospiteranno la seconda edizione di “Splendore e nobiltà” con l'esposizione dei costumi d'epoca corredata dalla visita guidata, a metà tra la storia della villa e il modo di abbigliarsi delle famiglie aristocratiche.

La mostra d'abiti, con i pregiati vestiti del costumista Ignazio Rondone, sarà allestita dall'Associazione culturale “Gruppo storico Conte Cutelli” di Valledolmo. Rondone ha al suo attivo più di vent'anni di attività sartoriale e vanta una vasta collezione di abiti d'epoca, dal medioevo sino agli inizi del '900.

Per evitare assembramenti, è prevista una turnazione di visite con accompagnamento guidato (dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00), che saranno riservate di volta in volta ad un numero esiguo di persone. In contemporanea nei viali dello splendido parco prenderà forma “Il giardino degli artisti” un'estemporanea che vedrà la partecipazione di pittori e scultori, i quali realizzeranno durante la giornata opere inedite ed esporranno alcuni dei loro lavori. I visitatori passeggiando in mezzo al verde potranno ammirare le opere esposte e seguire dal vivo lo svolgimento delle creazioni che, man mano, prenderanno vita.

Alle 17.30 nella “Casetta del libro”, appena inaugurata, avrà luogo la donazione di un testo inedito. La casetta, ubicata nel parco di Villa Filangeri, conterrà saggi e romanzi ed è stata pensata per far leggere libri, a chi ne avrà voglia da quel momento in poi, immergendosi in una piacevole lettura nelle panchine in mezzo al verde.

A seguire si svolgerà la presentazione del libro “L'albero di gelso” della flavese Gaetana Anna Maria Restivo, che racconta l'intrigante storia della famiglia dell'autrice stessa. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di consegna degli attestati agli artisti che hanno aderito all'estemporanea. Si specifica che gli accessi alla manifestazione saranno regolamentati all'ingresso del complesso monumentale di Villa Filangeri secondo le normative anti-covid vigenti.

