Cucina che passione: tre giorni di degustazioni a Villa Filippina con GustArte

Cucina che passione: tre giorni di cucina artistica allieteranno gli amanti del genere a Palermo, grazie ad un evento destinato a rimanere nelle memorie culinarie dei siciliani. Si tratta di ‘GustArte, l’arte del gusto’, una manifestazione culinaria che dal 22 al 24 settembre sarà la protagonista delle serate del Parco villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, a Palermo.

Grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e all’Assessorato regionale delle attività produttive, che ha cofinanziato l’evento, ‘l’arte del gusto’ sarà al centro di tre giorni che difficilmente i palermitani dimenticheranno. Tra gli eventi previsti show cooking, seminari, degustazioni, laboratori e ancora esposizioni di tante aziende siciliane ed un esclusivo menù degustazione curato dallo chef Cristiano Cracolici.

Ma non finisce qua, perché direttamente da Masterchef ci saranno tre ospiti speciali: venerdì 22 sarà la volta dell’ex rugbista siciliano Andrea Lo Cicero ormai divenuto un cuoco provetto, sabato 23 arriverà Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’edizione numero 11 del fortunato programma di Sky, domenica 24 si chiuderà in bellezza con Francesco Aquila, oggi tra i food influencer più famosi in Italia. Gli eventi di ‘GustArte, l’arte del gusto’ avranno inizio ogni sera alle 18 e andranno avanti senza sosta fino alle 24.

L’obiettivo del progetto Gustarte è quello di valorizzare l’autenticità, la tradizione e la sostenibilità delle eccellenze gastronomiche. Ogni giorno si potrà gustare un piatto tipico delle provincie Siciliane, grazie alla maestria degli chefs che prenderanno parte alla manifestazione culinaria. In questi 3 giorni gli ospiti d’eccellenza che accompagneranno gli eventi direttamente da Masterchef: Lo Cicero, Tracy e Aquila, saranno impegnati in prima persona in show cooking della durata di 45 minuti. Inoltre, non mancheranno le esposizioni di prodotti tipici del nostro territorio, che si potranno gustare per allietare il palato con eccellenze tutte siciliane.