Bagheria non dimentica, a Villa Butera una manifestazione per il trentennale della strage di Capaci

Bagheria non dimentica e a 30 anni dalla strage di Capaci, il prossimo 23 maggio, presso il teatro di villa Butera, organizza una manifestazione a partire dalle 9,30 per ricordare i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.

All'evento rivolto soprattutto alle scuole cittadine parteciperanno il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dirigenti scolastici e tutta la giunta comunale.

La commemorazione comunitaria pubblica è aperta a tutti i cittadini che intendano partecipare per ricordare ed onorare il sacrificio dei giudici e della scorta in quel drammatico 23 maggio del '92 a Capaci ma anche per ricordare, attraverso il loro esempio, l'importanza dell'abnegazione, del senso dello Stato e di come svolgere al meglio il proprio lavoro con spirito di servizio seguendo i forti ideali di legalità.