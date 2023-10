I costumi della tradizione e l'oro arbëresh: la manifestazione a Santa Cristina Gela

Esposizioni, musica e degustazioni martedì 31 ottobre a Santa Cristina Gela dove si svolgerà la manifestazione "I costumi della tradizione e l'oro arbëresh di Santa Cristina Gela" per riscoprire, valorizzare e tramandare il costume tradizionale del piccolo paese in provincia di Palermo e le sue artigianali tecniche di ricamo.

La kermesse si aprirà alle 15,30 a Palazzo Musacchia con la mostra dei costumi tradizionali. Alle 17,30 si svolgerà l'incontro sul tema "L'artigianato del costume arbëresh e la sua realizzazione contemporanea". Alle 18 visita agli elaborati e manufatti della produzione artigianale arbëresh. Alle 18,30 premiazione delle eccellenze manifatturiere del ricamo. Alle 19 performance musicale "Viaggio di un arbëresh" di Pier Paolo Petta alla fisarmonica. Alle 18 degustazioni con prodotti tipici del territorio. La partecipazione è gratuita.

La manifestazione, patrocinata dall'assessorato regionale Attività produttive, rientra nell'ambito dell'avviso "La Sicilia che piace" al quale il comune guidato dal sindaco Giuseppe Cangialosi ha aderito con la collaborazione tecnica dell'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno per valorizzare i prodotti dell’artigianato della minoranza albanese in Sicilia, una delle dodici riconosciute in Italia e tutelate dalla legge 482/99, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.