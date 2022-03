"Correndo in blu", a Villa Florio è di scena lo sport inclusivo a sostegno dell'autismo

Domenica 6 marzo a partire dalle ore 10 presso Villa Ignazio Florio in viale del Fante, accanto allo Stadio delle Palme, si terrà la manifestazione sportiva "Correndo in blu". Una giornata, organizzata dal patto di rete delle associazioni ParlAutismo, Asd Sicilia Running Team, Il Sottomarino e I Delfini Blu, con il patrocinio della Presidenza dell'Ars, che vedrà impegnati bambini, ragazzi e giovani adulti con autismo in gare di atletica, e dunque corsa, lancio del vortex e altre attività sportive, all'insegna dell'integrazione e della vera inclusione.

Ragazzi normodotati e diversamente abili, infatti, condivideranno gli stessi spazi e soprattutto giocheranno e si divertiranno insieme. Ancora una volta, si dimostrerà che lo sport e i contenitori della vita reale possono essere spazi di abilitazione e riabilitazione di qualità. La partecipazione alle attività sportive è gratuita e aperta a tutti.