"Artisticamente giovani" a Marineo, al Castello la seconda edizione della manifestazione

Il 7 agosto 2020 alle ore 21:00, nella suggestiva piazza del Castello Beccadelli-Bologni di Marineo, avrà luogo la seconda edizione di "#Artisticamente Giovani".

L'evento ideato e condotto dalla diciottenne Maria Lucrezia Rallo (Alfiere della Repubblica Italiana nominata quest'anno) coinvolge tutti i giovani talenti marinesi (dai 15 ai 25 anni) che si esibiranno con magiche performance nelle arti tutte (canto, ballo, musica live, recitazione ecc...). Nel corso della serata si alterneranno momenti volti alla promozione della cittadinanza attiva e il Comune di Marineo consegnerà a tutti i neo 18enni presenti una pergamena di augurio per il loro ingresso nella vita "attiva" come cittadini italiani.

I special guests di questa edizione saranno i Sansoni ( giovani fratelli palermitani che hanno iniziato già da tempo la loro ascesa sul web come YouTubers e come veri attori in scena nei teatri italiani). A termine della serata, Dj Set a cura di Nino Di Peri. Gli artisti: Nailor, Smurta, Brusis, Olga Ribaudo, Stefania Li Castri, Alice Fontana & Stefano Di Carlo, Four Cellars, Sem, Jade C, Marica Daidone, Antonino Lisciandrel⁩lo e Francesco Tuzzolino.

L'evento verrà realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Marineo nelle persone del sindaco, On. Franco Ribaudo, e dell'assessore alle politiche giovanili e alla cultura, la dott.ssa Martina Lo Proto. La radio ufficiale dell'evento sarà Radio Studio Centro C. R. S. Fotografo ufficiale dell'evento: Virgilio Ferrara. Si consiglia l'arrivo preventivo rispetto l'orario di inizio dell'evento.

