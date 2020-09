Termini Imerese, 2500 anni dalla Battaglia di Himera: una manifestazione per ricordarla

Sabato 19 settembre, alle ore 09,00, presso il Museo Civico “Baldassare Romano” a Termini Imerese, via Marco Tullio Cicerone, avrà luogo un Convegno per ricordare il 2500° anniversario della battaglia d’Imera, nella quale i Greci di Sicilia, con a capo Gelone di Siracusa, sbaragliarono il potente esercito cartaginese, al comando di Amilcare I.

L’iniziativa è promossa dalla locale sede dell’Archeoclub d’Italia Himera e dal Circolo Filatelico, d’intesa con le sedi dell’Archeoclub di Siracusa e di Agrigento. La manifestazione si svolge sotto il patrocinio della Regione - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e della città di Termini Imerese.

L’intenzione dei promotori non è quella di celebrare un evento di guerra, conclusosi con l’eccidio di decine di migliaia di uomini (da ambo le parti) e la riduzione in schiavitù di tanti altri bensì di proporre un momento di riflessione su un’antica pagina di storia, cogliere l’occasione per conoscere preziosi reperti recentemente rinvenuti e, soprattutto, per ricordare il “più bel trattato di pace di cui la storia parli”.

Infatti, il trattato di pace che ne seguì, le cui condizioni furono dettate da Gelone, ancora oggi è un monumento alla Civiltà e suscita ammirazione in quanto contiene un principio fondamentale per l’Umanità, sancito fra l’altro il 10 dicembre 1948 nell’ambito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Gelone, agli ambasciatori punici, venuti in Sicilia per chiedere la pace, dettò condizioni moderate: il pagamento di soli duemila talenti d’argento, che furono utilizzati per la costruzione a Siracusa, presso Ortigia, di un tempio ad Atena (Minerva), ad Agrigento dei templi di Hera Lacinia, Demetra e Zeus Olimpio e a Imera del tempio “della Vittoria”.

Ma la clausola più rilevante imposta ai Cartaginesi, fu quella di non sacrificare più vittime umane a Nettuno, a proposito della quale Montesquieu ebbe a scrivere: “Fu questo il più bel trattato di pace di cui la storia parli. Gelone, dopo aver disfatto trecentomila Cartaginesi, impose una condizione ch’era utile solo ad essi; o piuttosto egli stipulò in pro di tutta l’umanità”.

In occasione dell’incontro verrà emesso uno speciale annullo postale figurato. La timbratura avrà luono nei locali del museo civico “B. Romano” nella giornata di sabato 19, dove sarà distribuita la cartolina ufficiale dedicata.