Mandreucci e Vella al Malaluna in "Le canzoni raccontano", dopo la serata col dj Guttuso

Venerdì 10 febbraio 2023, ore 22, al Malaluna di Palermo (viale Resurrezione 82) un grande ritorno nostalgico. A grande richiesta tornerà Mandreucco&Vella in "le canzoni raccontano".

Due voci, due chitarre, mille storie, sul palco danno vita ad una coppia trasversale di intrattenitori. Shakerando canzonette e brani d’autore, De Andrè e Bob Dylan, Beatles e Stones, mitologia musicale e folk ballads, leggerezza e contenuto. E' la filosofia dello show musicale comico-involontario della coppia palermitana, che ha già superato le nozze d’argento del proprio sodalizio artistico.

Chitarre al seguito, uno stile non propriamente…accademico e un “canzoniere senza tempo” che i due scandagliano ed affrontano con complice “divergenza di vedute”, i luoghi comuni legati alla memoria collettiva della canzonetta, immaginando di infilare la monetina nel jukebox dei nostri anni migliori.

Accettano richieste, sfidano il pubblico, conoscono i testi di mille canzoni e le cantano tutte, trovano gli accordi, improvvisano con il pubblico che mostra complicità. Attraverso la lente dell'ironia, passano in rassegna artefici del costume e miti della musica e del cinema di quegli anni irripetibili, in compagnia persino delle sigle dei cartoni animati e della televisione in bianco e nero, tempi in cui la pubblicità era “la réclame” e non ancora “consigli per gli acquisti”. A seguire avrà inizio il dj set del venerdì di Gianni Guttuso.