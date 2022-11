Mandreucci e Vella in concerto, Gianni Guttuso in consolle: serata al Malaluna

Venerdì 2 Dicembre alle 22, al Malaluna di viale Resurrezione 80/82 avrà luogo il Live di Mandreucci&Vella che tornano nel luogo della loro formazione con uno spettacolo chiamato "Accordi e Disaccordi". La coppia artistica farà un viaggio musicale in maniera ironica e trasversale nel cantautorato italiano e nelle canzoni americane degli anni '70. A seguire si potrà ballare con il Dj set di Gianni Guttuso. Un viaggio, quindi, in 50 anni di musica da cantare e ballare. Ingresso in lista, 10 euro incluso un drink.