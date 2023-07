Man in band e le selezioni musicali di Silvio Randazzo al Sea Public di Bagheria

Una serata di musica italiana, con una band di recente formazione e tutta al maschile. I Man in band suonano l8 luglio al Sea Public in corso Italia 36 a Bagheria.



La serata inizierà alle 20 e si potrà scegliere tra le formule: apericena servita al tavolo con drink a 25 euro, Antipasto pizza e drink a 25 euro, pizza e drink a 20 euro. Dopo le 22: ingresso con drink a 10 euro, oppure, ingresso, posto a sedere e drink a 15 euro.



Alle 22 spazio alla musica con i Man in Band che suoneranno brani classici di Claudio Baglioni, Renato Zero e Antonello Venditti, ma anche le hit più recenti di Marco Mengoni, Mr Rain e Dargen D’Amico.



Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo. L’appuntamento è organizzato con la direzione artistica di Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare o visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.