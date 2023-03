Malvaldi e Bruzzone presentano "Chi si ferma è perduto" ad Amici del libro al Salinas

I prossimi protagonisti della seconda edizione di Amici del libro al Salinas sono la coppia di giallisti, nella carriera e nella vita, composta da Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Il 26 marzo, 11.30, al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, presenteranno, infatti, il loro nuovo libro “Chi si ferma è perduto” (Sellerio editore).Dialogherà con gli autori Santo Piazzese.

Il nuovo libro della coppia è un giallo che vede protagonista Serena Martini un’investigatrice che è innanzi tutto, donna e madre dalla personalità caparbia e curiosa. Serena Martini vive in Toscana. Ha poco più di quarant’anni e due figli che frequentano l’unica scuola a tempo pieno del paese, ovvero una scuola di suore che molti non vedono di buon occhio, tanto più che la vera religione degli abitanti è il ciclismo. Paesani di ogni età si allenano quotidianamente disposti a tutto, ma proprio a tutto, pur di arrivare al picco della performance.

Un giorno, durante una passeggiata lungo un fiume, Serena torna da sola a ripercorrere la strada e in un campo trova il maestro di musica della scuola morto. Sente anche un odore particolare, un odore che ricorda lo sciroppo d’acero. Due giorni dopo, mentre si trova a scuola durante il ricevimento dei genitori, risente lo stesso odore. Si convince così che l’omicidio ha a che fare con la scuola, dove tra l’altro scopre che la madre superiora, suor Recife, e Don Francisco hanno qualche scheletro nell’armadio. Forte del suo fiuto, in tutti i sensi, Serena inizia a seguire i suoi sospetti che la porteranno a conoscere Corinna, vicequestore aggiunto della Questura di Pisa, con la quale in un'indagine tutta al femminile riuscirà ad imboccare la pista giusta.

“La nostra idea è divertirci e divertire chi legge. Quando costruiamo una storia, all’inizio è proprio un divertimento montarla, discuterne di solito a cena o prendendo un aperitivo. Noi quando ci rilassiamo uccidiamo qualcuno - spiegano Malvaldi e Bruzzone - per noi, riuscire a creare qualcosa di logico e credibile che possa risultare un enigma interessante per il lettore è un gioco, una sorta di scommessa”.

Marco Malvaldi, noto giallista, ha già scritto numerosi libri per la casa editrice Sellerio di Palermo, tra questi la raccolta “Se casi al BarLume”, ma anche i romanzi “La briscola in cinque”, “Il gioco delle tre carte” e “Bolle di sapone”. Samantha Bruzzone, invece, ha pubblicato con Malvaldi due libri per ragazzi “Leonardo e la marea” (Laterza) e “Chiusi fuori” (Mondadori).

La seconda edizione di Amici del libro al Salinas, rassegna letteraria ideata da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo e da Caterina Greco, direttrice del Museo Regionale Antonino Salinas, vede in programma quasi due mesi di incontri. Si tratta di un’edizione speciale dedicata al ricordo di uno dei personaggi più eclettici del mondo della cultura in Sicilia: Vito Planeta, produttore di vini dell’omonima cantina siciliana e promotore culturale, scomparso prematuramente, lo scorso 19 febbraio, all’età di 57 anni.