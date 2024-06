Malotempo fest, l'evento musicale che riunisce le band emergenti della scena underground

Un evento musicale che riunisce la scena underground palermitana del rock e del metal nell'ex carcere. Questo sarà il Maolotempo Fest in programma all'ex carcere, dal 19 al 20 luglio.

L'iniziativa vedrà la presenza di band emergenti come i Descuncumiddatus, Negative Path, State of Neptune, Komarov Magnificent Backflip, Nadsat, Haunted Atoms,Duocane, Not Another Prayer e Stormo. Band riconosciute nell’ambito palermitano e catanese con sonorità hardcore punk, noise, grunge, alternative rock e progressive.

Il Festival vuole rivendicare uno spazio di anticonformismo e di espressione culturale, di una sottocultura musicale emarginata e ignorata, che ha come scopo l’unione e la coesione di riunire giovani ragazzi, appassionati, per far conoscere questi artisti emergenti a coloro che non hanno avuto modo di farlo.