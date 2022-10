"Maledetti pacifisti", incontro e aperitivo con Nico Piro alla Casa della Cooperazione

Martedì 4 ottobre incontreremo Nico Piro per parlare del suo ultimo libro e riflettere sulle narrazioni che accompagnano la guerra in Ucraina. In "Maledetti pacifisti, come difendersi dal marketing della guerra" l'autore mostra come la guerra venga presentata da politici e mass media e si batte contro il PUB - pensiero unico bellicista - che, a seguito dei suoi servizi contro la guerra in Ucraina, lo ha etichettato come filo-putiniano.

Nico Piro lavora come giornalista dal 1989 ed è inviato del Tg3. Negli anni si è occupato di aree di crisi e zone di guerra cercando di dare voce a chi non ha voce: «Non sono un medico, non sono un politico, sono un giornalista. Il mio pezzettino, la mia gocciolina, è provare a raccontare la guerra per quello che è: merda, sangue, morte e dolore». Proveremo a ragionare insieme della guerra, di come la pluralità di voci venga sacrificata sull'altare degli interessi bellicisti e, più in generale, di quanto possa essere difficile esprimere un pensiero critico e in contrasto con il mainstream. Prima, durante e dopo la presentazione del libro potrete gustarvi un ricco aperitivo e dialogare con l'autore. Sarà la prima occasione per prendere la tessera Arci 2022/2023 e sostenere le attività della Casa della Cooperazione.