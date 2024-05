Prima il live dei Maledeo, poi il dj set con Luca Esposito: doppio show del sabato sera al Dorian

Un sabato non con uno, ma con ben due show. Tutto questo il primo gennaio nel baglio esterno del Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. Il costo della cena sarà di 25 euro e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso solo concerto con consumazione dopo le 22:00 senza prenotazione.



Alle 22 saliranno, sempre nello spazio esterno, i Maledeo live show, con il loro repertorio dagli anni Sessanta a oggi. Sul palco: Maledeo alla voce, Milo Varsalona alla chitarra e ai cori, Marco Sanfratello alla tastiera e Mirko Montalbano alla batteria.



Seguirà, nell’area interna, il dj set con Luca Esposito. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.