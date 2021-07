Mainoff events: al Cre.Zi. Plus Alessandro De Rosalia e Giovanni Onorato in concerto

MainOFF events! Una serie di concerti diffusi, fra luglio e settembre, all'insegna della sperimentazione sonora. Si inizia mercoledì 7 luglio, dalle ore 21:00, con le esibizioni elettroacustiche di Alessandro De Rosalia e Giovanni Onorato presso il Cre.Zi. Plus dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Info e prenotazioni: www.mainoff.it.

Alessandro De Rosalia

Compositore di musica elettroacustica nato a Palermo nel 1990. Ascoltatore vorace di suoni sin dall’infanzia, nel 2004 inizia a suonare e a studiare la chitarra. Dal 2006 al 2014 milita in varie band locali. Nel 2017, al fine di migliorare la sua formazione, si iscrive al corso di Musica Elettronica del Conservatorio di Palermo. Ha gia? all’attivo partecipazioni a importanti rassegne musicali quali Curva Minore, SyS e MainOFF Festival.

Giovanni Onorato

Laureato in Musica Elettronica al Conservatorio di Bologna, e attualmente iscritto al Royal College of Music di Stoccolma, Giovanni Onorato e? un compositore di musica elettroacustica che si muove fra l’acusmatica, per quanto concerne il dominio del suono su supporto, e l’improvvisazione delle sue performance live. La parte progettuale della sua tesi di laurea era costituita dallo sviluppo di un codice in SuperCollider capace di generare ed eseguire una struttura stocastica con la quale improvvisare utilizzando un basso elettrico come sorgente sonora, elaborato poi con Ableton Live e Max for Live. Negli ultimi anni si e? esibito in diversi scenari ed eventi, fra i quali: Angelica - Festival Internazionale di Musica (Bologna), Bologna Modern (Bologna) Festival 2 visages des musiques e?lectroacoustiques (Bruxelles), Ljudoljud (Stoccolma), Martini Elettrico (Bologna), TRK Sound Club – Tempo Reale (Firenze). E? membro fondatore del collettivo Elettronica Collettiva Bologna, nato in seno alla Scuola di Musica Elettronica nella stessa citta?, la cui finalita? e? quella di promuovere la musica elettroacoustica, e del laboratorio-ensemble Senza Distinzione di Genere lab, dedicato alla musica improvvisata, al Laba?s di Bologna.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...