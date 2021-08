Il concerto del duo Raia e Fiorito ai Cantieri Culturali per i Mainoff events

Giovedì 16 settembre, nell’ambito dei MainOff events di settembre, presso l'Arci Tavola Tonda dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo si esibirà il duo composto dai napoletani Antonio Raia e Renato Fiorito.

In un continuo gioco di rimandi tra timbri acustici ed elettronici, il suono si farà per l'occasione luogo di contemplazione. È questa infatti la “missione” del duo Raia | Fiorito, che proporrà un set fatto di sonorità provenienti da città invisibili e paesaggi intimi, un viaggio sonico da vivere anche attraverso il corpo, un respiro profondo da fare per concedersi una pausa dalla frenesia che ci circonda. Dopo anni di costante collaborazione Antonio Raia e Renato Fiorito aggiungono un nuovo importante tassello al loro percorso, con la pubblicazione in autunno del prossimo lavoro discografico, "Thin Reactions", del quale presenteranno alcuni brani.

Prima di loro, dalle 21:00, potremo apprezzare il live set "Cardio" del palermitano Curramore, accompagnato per l’occasione dai musicisti Sønn e Stefano Barigazzi.

Bio Antonio Raia

Antonio Raia è un compositore, improvvisatore e sassofonista che ama i rapporti tra musica e altre arti e preferisce non essere etichettato in un genere specifico. Dal 2013 è impegnato in attività free-form, concerti e performance artistiche per oltre 500 concerti in tutta Europa tra festival, musei d’arte contemporanea e club. Il suo primo album Asylum, di cui Fiorito ha curato la fonica, è stato prodotto dall’importante etichetta portoghese Clean Feed Records.

Bio Renato Fiorito

Renato Fiorito è un compositore, sound artist e fonico. La sua estetica è il frutto di un sottile equilibrio tra suoni roboanti e ritmiche irregolari; utilizza registrazioni di suoni naturali come materiale principale per la creazione di ambienti sonori immersivi. Sue composizioni sono utilizzate per performances di danza contemporanea, installazioni interattive e colonne sonore per film e documentari.

Prenotazione biglietto (7 euro): info@tavolatonda.org. MainOff events sono organizzati da Qmedia e Brusio in collaborazione con Goethe-Institut Palermo, Sistema Museale di Ateneo - Università degli Studi di Palermo, CoopCulture, Ars Nova, Arci Tavola Tonda, Cre.Zi. Plus, Sinergie Group.

