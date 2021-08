MainOff events torna allo Steri, da Berlino il concerto di Robert Lippok

Ripartono a settembre i MainOff events di Palermo, una serie di concerti diffusi all'insegna della sperimentazione sonora. Si inizia sabato 11 settembre, dalle ore 21 presso l'eccezionale location di Palazzo Chiaramonte - Steri, con i live di Robert Lippok, storico fondatore dei To Rococo Rot nonché nome di punta di Raster-Media e assoluto protagonista della scena elettronica internazionale. Prima di lui, dalle 21, potremo apprezzare le performance musicali di Emiliano Pennisi (Paradigma) e Giovanni Tripi (Brusio).

Robert Lippok

Robert Lippok è nato a Berlino nel 1966. Negli anni Novanta fonda il progetto To Rococo Rot insieme al fratello Ronald e a Stefan Schneider. Da solista ha prodotto un corpus musicale orientato alla generazione di architetture sonore. Fra le sue opere ricordiamo Redsuperstructure (Raster-Noton, 2011), l’acclamatissimo Applied Autonomy (raster-media, 2018) e le collaborazioni con Klara Lewis (in residenza presso gli studi Ems di Stoccolma) e con l’artista visivo Lucas Gutierrez.

Lippok si è inoltre imposto come uno dei live performer audiovisivi più creativi, partecipando a numerosi festival (Mutek, Unsound, L.E.V., Gamma Festival di San Pietroburgo), esibendosi al Berghain e al Funkhaus di Berlino con il 4DSound Spatial Audio System e collaborando con Doug Aitken alla Serpentine Gallery di Londra, con la coreografa Constanza Macras presso l’Akademie der Künste di Berlino e con l’architetto Arno Brandlhuber al Nbk di Berlino.

Biglietto 10 euro, ridotto 7 euro per studenti UniPa e possessori della card Goethe-Institut. I MainOff events sono organizzati da Qmedia e Brusio in collaborazione con Goethe-Institut Palermo, Sistema Museale di Ateneo - Università degli Studi di Palermo, CoopCulture, Ars Nova, Arci Tavola Tonda, Cre.Zi. Plus, Sinergie Group.

