MainOff event: Renato Fiorito in concerto al Museo Salinas presenta "Lustra"

Torna il MainOff con un evento unico nella straordinaria cornice del Museo Salinas di Palermo. Giovedì 22 giugno, dalle ore 21, il compositore e sound artist napoletano Renato Fiorito presenterà il suo nuovo album, LUSTRA, un personalissimo tributo all'ambiente sonoro di Napoli. Ad aprire e a chiudere l'esibizione di Fiorito, la selezione vinilica di Stasi e l'electro-ambient del progetto Grumvalski.

Renato Fiorito è un artista napoletano, compositore, musicista elettronico e architetto del suono. La sua estetica è il risultato di un sottile equilibrio tra suoni echeggianti e ritmiche irregolari, attraverso l'uso di field recordings come materia prima per la creazione di ambienti sonori immersivi.

È famoso per le sue numerose attività di ricerca sonora, come la creazione di performance ad alto impatto in location inconsuete e la creazione di set up microfonici particolari. I suoi peculiari progetti site specific sono stati presentati in alcuni dei più importanti festival del mondo. Ha inoltre realizzato svariate composizioni per performance di danza contemporanea, installazioni interattive e colonne sonore per film e documentari.

Il suo primo album, "Sacro Sangue", è stato pubblicato da Sonorus Records nel 2017, seguito nel 2021 dall'album "Thin Reactions" realizzato insieme al sassofonista Antonio Raia e presentato al MainOff del 2021. Il suo nuovo concept album, Lustra, è stato pubblicato da Non Sempre Nuoce nel Maggio 2023 ed è dedicato alla sua città Napoli. In questo album "Fiorito mescola gli elementi che percepisce come il cuore della città, rimaneggiandoli in maniera estremamente creativa e trasformando Lustra in una sinfonia personale, un tributo a ciò che costituisce il background sonoro cittadino".

Grumvalski è il progetto solista di Emanuele Grassadonia, chitarrista, bassista e producer attivo nella scena underground palermitana da diversi anni (Your Noisy Neighbors, Indicative, Evita Cidni, Beard Vampyr) e membro fondatore di Qanat Records, etichetta indipendente palermitana. Il suo live set propone atmosfere e sonorità electro-ambient accompagnate da chitarre cariche di delay.

Stasi vinyl dj set, selezione musicale del collettivo Stasi, per l'occasione rappresentato da Piero Maltese, storico fondatore di Brusio Netlabel e MainOff Festival. Ingresso libero. Organizzatori: Qmedia, Brusio, CoopCulture, Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, Ars Nova