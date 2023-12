Un "magico Natale" per i bimbi a rischio marginalità, l'evento della Fondazione Tommaso Dragotto al Politeama

Un “magico Natale” per i bambini a rischio marginalità. Questo l’obiettivo della Fondazione Tommaso Dragotto per regalare a tanti piccoli siciliani, durante le festività natalizie, intensi momenti di felicità e spensieratezza. Con il patrocinio dell’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la Fondazione ha organizzato a Palermo e Catania due eventi con grandi ospiti e soprattutto tanto divertimento.

Sarà sicuramente un Natale più inclusivo e solidale quello che coinvolgerà molti bambini al Politeama di Palermo mercoledì 20 dicembre, dalle 16.30, e al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, il giorno dopo, giovedì 21 dicembre, sempre dalle 16.30. Una ‘WonderLand’ con il giovane pubblico assoluto protagonista, tra spettacoli fantastici con fate, elfi e clown e con musica, giochi e moltissimi regali.

Una prima edizione che, assicurano dalla Fondazione Tommaso Dragotto, “avrà sicuramente un seguito e servirà da apripista ad altre importanti iniziative che verranno organizzate durante tutto l’arco del 2024”. Il doppio appuntamento teatrale sarà preceduto nelle mattine del 20 e del 21 dicembre, dalle 9 alle 12, con un intrattenimento presso l’ospedale dei bambini “G. Di Cristina” di Palermo (via dei Benedettini 1) e il reparto di pediatria dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania (Via Palermo 636). Per info: info@fondazionetommasodragotto.org.