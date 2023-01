La magia del Natale raccontata a Palazzo delle Aquile dall'Orchestra "Teatro dei ragazzi"

Una domenica durante la quale vivere ancora la magia del Natale. Saranno, infatti, i bambini del Coro e dell’Orchestra dell’associazione “Aps Teatro dei Ragazzi”, in collaborazione con l’Aps “Le Balate”, che alle 11.30 di domenica 8 Gennaio, nell’atrio di Palazzo delle Aquile, metteranno in scena la storia del Natale.

Allo spettacolo saranno presenti il vice sindaco del Comune di Palermo, Carolina Varchi, e l’assessore comunale all’emergenza educativa, Antonella Tirrito. A cantare e accompagnare musicalmente la performance sarà un ensemble speciale dal momento che si tratta di ragazzi tutti avviati alla musica da un volontariato che li ha aiutati e continua ad aiutarli a superare gli esami in Conservatorio e al Liceo Musicale, consentendo loro di realizzare un proprio sogni. Un’attività che non si ferma da oltre dieci anni grazie all’abnegazione di insegnanti, maestri e direttori d’orchestra in un percorso di vera inclusione sociale attraverso la musica. Il concerto fa parte del ricco cartellone di iniziative proposte dal Comune di Palermo per il Natale 2022. Ingresso libero.