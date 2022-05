Maggio tra i libri, incontro con autori: al Punto Flaccovio Gaetano Basile e Marcello Mandreucci

La Dario Flaccovio Editore, storica casa editrice siciliana specializzata in libri di editoria tecnica e libri d’arte e storia in Sicilia, organizza un calendario di incontri dedicato ai lettori nel mese di maggio. Tutti gli appuntamenti avranno luogo all’interno della casa editrice, al Punto Flaccovio (via F. Garcia Lorca, 5).

Il primo evento in programma è mercoledì 4 maggio, alle 17.30, insieme a Gaetano Basile e Marcello Mandreucci. Una conversazione in musica insieme a uno degli storici autori della casa editrice, che ripercorre i misteri e le curiosità della Sicilia dagli Emiri a Garibaldi. Basile è autore Flaccovio di numerosi testi, fra i quali “La vita in Sicilia al tempo degli Emiri”, “Sicilia l’Isola che c’è”. Lo spazio è aperto con numero di posti limitato, ingresso su prenotazione all’indirizzo eventi@darioflaccovio.it.

Tutti gli incontri sono su prenotazione e ingresso gratuito. Per prenotarsi, inviare una mail all’indirizzo eventi@darioflaccovio.it, indicando nome, cognome e data dell’evento. In ottemperanza alle nuove normative anti-Covid previste dall’1 maggio, per l’ingresso all’evento è obbligatorio l’uso della mascherina. Non è più obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato.