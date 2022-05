Maggio in villa, a Villa Costa un evento tra musica e laboratori creativi per bambini

Nell'ambito dell'iniziativa "Maggio in Villa", sabato 21 maggio sono in programma a Villa Costa di Palermo (viale Lazio 28) due eventi ad ingresso gratuito per bambini e bambine: alle ore 10:30 “Finalmente facciamo musica”, organizzato dal gruppo Nati per la Musica che propone attività di divertimento musicale per bimbi e bimbe da 3 a 6 anni.

Dalle 10:30 alle 12 in programma “Piacere, sono Lalla”: un laboratorio creativo dedicato ai bambini e alle bambine dai 2 ai 5 anni durante il quale decoreranno le sagome della tartaruga Lalla. Per partecipare al laboratorio (suddiviso in tre turni) è necessaria la prenotazione tramite questo form.

“Maggio in Villa” è un’iniziativa ad ingresso gratuito organizzata dal centro educativo PedagogicaMente in collaborazione con il comitato di associazione Villa Costa - Verde Terrasi. Durante le giornate di “Maggio in Villa” sarà a disposizione un'area lettura/consultazione libri per bambini, bambine e genitori. Per informazioni sul centro e sul nuovo progetto “A casa di Lalla” (spazio gioco e coworking per mamme e papà) scrivere a info@pedagogicamente.net, consultare il sito www.pedagogicamente.net.