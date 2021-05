Tracce spagnole al Museo Diocesano, in streaming la conferenza che chiude "Maggio di seta"

La conferenza, in streaming, che chiude il ciclo di incontri organizzato dall’Istituto Cervantes di Palermo (via Argenteria Nuova, 33), diretto da Beatriz Hernanz Angulo, all'interno della manifestazione “Maggio di Seta” - un programma monografico dedicato alla Via della Seta e ai rapporti, in merito, tra Spagna e Sicilia, che rientra nel più ampio Progetto Europeo “Silknow” - ospita il professor Pierfrancesco Palazzotto.

L'intervento, dal titolo “Tracce spagnole nel nuovo allestimento del Museo Diocesano di Palermo”, che si tiene giovedì 27 maggio, dalle ore 17.00, intende accompagnare i partecipanti alla conferenza nel nuovo percorso espositivo del Museo Diocesano di Palermo (Via Matteo Bonello, 2) segnalando i frequenti riferimenti alla Spagna, dall’architettura della sede nel Palazzo Arcivescovile, alla presenza di numerosi arcivescovi di origine iberica, fino alle devozioni di reciproca influenza tra Sicilia e Spagna.

Pierfrancesco Palazzotto è professore Associato di Museologia e Critica Artistica e del Restauro e Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di Palermo, oltre ad essere vice direttore e curatore del Museo Diocesano di Palermo. Dal 1992 ha pubblicato numerosi interventi, in ambito storico-artistico, di museologia e di restauro. Tra i suoi principali argomenti di ricerca vi sono le decorazioni in stucco degli oratori di Palermo, l'attività di Giacomo Serpotta e il Neogotico in Sicilia.

Per partecipare alla conferenza, ad accesso libero, che si svolgerà in italiano con traduzione simultanea in spagnolo, è necessario registrarsi (entro le ore 12.00 di giovedì 27 maggio) al seguente link. La mattina stessa dell'incontro verranno inviate le indicazioni per connettersi. Anche quest’ultima conferenza verrà registrata e successivamente pubblicata sul canale Youtube dell'Instituto Cervantes di Palermo, dove sono disponibili anche le altre conferenze del ciclo.

Prima dell'inizio della conferenza interverrà, sulla piattaforma Zoom, l'Ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, Doña Carmen de la Peña Corcuera, che chiuderà, idealmente, il ciclo delle conferenze, introducendo alla mostra. Venerdì 28 maggio, invece, all'interno della chiesa di Sant'Eulalia dei Catalani a Palermo, dalle ore 12.00, si svolgerà un incontro a cui prenderanno parte gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo iscritti ai seminari (nell'ambito del percorso dei crediti) e il comitato scientifico di “Maggio di Seta”, durante il quale verrà illustrata la mostra didattica “Trame di seta fra Spagna e Palermo”.

L’incontro segnerà, anche, l'apertura al pubblico della medesima mostra che sarà fruibile, gratuitamente, da lunedì 31 maggio a mercoledì 30 giugno (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 - previa prenotazione scrivendo una mail all'indirizzo cultpal@cervantes.es).

