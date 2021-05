Tra decorazioni e fiori, disegni per l'arte dell'illustrazione: in streaming l'evento del Cervantes

La seconda settimana di attività della manifestazione “Maggio di Seta”, promossa dall’Istituto Cervantes Palermo (via Argenteria Nuova, 33), all'interno del Progetto Europeo Silknow, si apre, martedì 11 maggio, alle ore 17.00, con la conferenza, in streaming, “Tra decorazioni e fiori: disegni per l’arte dell’illustrazione”.

L'incontro, che si svolgerà in lingua spagnola con traduzione simultanea in italiano, verrà condotto dalla professoressa Ester Alba Pagán. Durante il XVIII secolo, Valencia divenne il principale centro spagnolo di produzione di tessuti di seta. Per poter fornire modelli originali venne creata, nel 1784 - all’interno dell'Accademia di Belle Arti San Carlos - la Scuola di fiori, decorazioni e altri disegni adatti ai tessuti.

Durante la conferenza Ester Alba Pagán parlerà delle origini di questa Istituzione, dei suoi precedenti, i principali protagonisti e il suo funzionamento; verrà approfondito, inoltre, il rapporto che la Scuola mantenne nel corso della sua storia con l'industria della seta. Particolare attenzione sarà rivolta ai rapporti con l'Italia.

Ester Alba Pagáns è vice-rettore per Cultura e Sport dell'Università di Valencia. Ordinaria presso la Facoltà di Geografia e Storia; laureata in Geografia e Storia e dottore di ricerca in Storia dell'Arte presso l'Università di Valencia. La sua ricerca si concentra nel campo dell'immagine artistica, della rappresentazione del potere, da una prospettiva di studi visuali e di genere, della critica d'arte, la museologia e il patrimonio culturale. Ha al suo attivo 18 anni di ricerca.

Per partecipare alla conferenza, gratuita, è necessario registrarsi al seguente link. La mattina stessa dell'incontro verranno inviate le indicazioni per connettersi. Tutte le conferenze del ciclo sono registrate e successivamente pubblicate sul canale Youtube dell'Instituto Cervantes di Palermo.