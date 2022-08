"Magarìa, Palermo tra magia e stregheria", nuovo tour in centro sulle tracce di rituali e arti divinatorie

Quante e quali forme coesistono nella magia popolare siciliana? Come si è radicata nel substrato socio-culturale? Quali persistenze è possibile riscontrare ancora oggi? Dopo "Palermo Misterica. Magia, mistero ed esoterismo", un nuovo itinerario nel cuore del centro storico cittadino sulle tracce di magismo, rituali, simboli, arti divinatorie e pratiche magico-religiose del territorio siculo.



In anteprima, venerdì 26 agosto, "Magarìa. Palermo tra magia e stregheria", la passeggiata raccontata storico-antropologica ideata e proposta da Tacus; un viaggio alla scoperta di leggende, antiche orazioni e divinazioni per ricostruire l'evoluzione e i caratteri tipici della magarìa siciliana. L'evento è svolto in ottemperanza alle linee guida anti Covid-19. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il parteciperò su Facebook).



