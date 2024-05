“Mafie e antimafie oggiI”, il convegno con i rappresentanti del mondo della giustizia allo Steri

Venerdì 17 maggio, dalle 9, nella Sala delle Capriate del complesso monumentale dello Steri (piazza Marina, 61), si terrà l’incontro di apertura del convegno “Mafie e antimafie OGGI”, con i contributi di rappresentanti del mondo della giustizia, della cultura e del giornalismo.

L’iniziativa è organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, con i Dipartimenti di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS), di Giurisprudenza (DiGi) e di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (dSEAS), nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario delle stragi mafiose del 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, del Presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, del Direttore del SEAS, Angelo Mineo, del Direttore del DiGi, Armando Plaia, e del Direttore del DEMS, Costantino Visconti. Nel corso della giornata si terranno quattro tavole rotonde, rispettivamente, sui temi “Le organizzazioni mafiose tra continuità e mutamento”, “L’antimafia sociale”, “La rappresentazione mediatica della mafia”, “Mafie ed economia”.

Il convegno proseguirà sabato 18, dalle 9.00, con una tavola rotonda dal titolo “Gli strumenti giuridici di contrasto” e un incontro di chiusura, moderato da Giovanni Fiandaca, a cui parteciperanno la Presidente della Commissione Bicamerale Antimafia Chiara Colosimo, il Procuratore nazionale Antimafia Gianni Melillo, il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, il Presidente della Commissione antimafia regionale Antonello Cracolici, il Presidente delle Camere penali italiane Francesco Petrelli, e l’ex Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato.

In occasione dell’evento verrà presentato, in anteprima, il trailer del docufilm “1992: Falcone e Borsellino”, realizzato dal regista Ambrogio Crespi con il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, nell’ambito del progetto “Officina UniPa per la legalità e il contrasto alle mafie” finanziato dal MUR.