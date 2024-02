Petralia Sottana, il 23 febbraio il concerto "Madonie per la Pace"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Petralia Sottana 23 Febbraio alle 21:30, al Cine Teatro Grifeo, si svolgerà "Madonie per la Pace" un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare a Medici Senza Frontiere che operano nei territori occupati dalle azioni di guerra. Ad esibirsi per la causa ci saranno: Amedeo Federico, Bartolo Gugliuzza, Gandolfo Pagano, Giuseppe Sangiorgi, Jolanda Lo Mauro, Le libere Corde, Moffo Schimmenti, Paola Milio, Lio Serporta, Piera Di Gangi per Libri di Alta Quota, Santi Cicardo e Willehad Grafenhorst. Musicisti, attori, poeti e cantautori uniti per la pace!