Torna "Made in Borgo Vecchio", incontro e degustazione di olio e agrumi alla parrocchia di Santa Lucia

Ritorna Made in Borgo Vecchio. Appuntamento giovedì 26 ottobre alle 19,15 alla parrocchia di Santa Lucia assieme alla Fondazione Orchestra Sinfonica Federico II di Svevia. L´ingresso è aperto a tutti ed è gratuito. Una degustazione al termine. Interverranno gli imprenditori Ettore Pottino e Giuseppe Modica, rispettivamente per l´olio e per gli agrumi. Entrambi daranno elementi di spunto sullo sviluppo lavorativo sul territorio siciliano.