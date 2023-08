La Macchina dei Sogni, gran finale con "La fuga di Enea"

Gran finale per “La Macchina dei Sogni”, il festival ideato e diretto da Mimmo Cuticchio e quest’anno dedicato ai cinquant’anni del Teatro dei Pupi di Via Bara all’Olivella, inaugurato dal Maestro il 28 luglio 1973. Sabato 19 agosto e domenica 20 alle 18,30 torna in scena con la Compagnia Figli d’Arte Cuticchio, una delle sue ultime produzioni: “La fuga di Enea”, spettacolo di grande fascinazione, incentrato sull’Eneide di Virgilio.

"Il mito di Enea – dice Mimmo Cuticchio – in questo spettacolo, non è un racconto del passato, al contrario: il profugo virgiliano torna a proporsi come emblema di altri e non meno drammatici esuli. La sua figura di profugo, di sconfitto in cerca di una nuova patria, si presta a esprimere la condizione del migrante di oggi". I contenuti della “Fuga di Enea” restituiscono, infatti, tutte le sfumature dell’animo umano: valore, intrepidezza, spirito di sacrificio, e rilevano il tema delle unioni e del meticciato che stanno all’origine della stessa fondazione di Roma.

Sempre sabato 19 agosto e domenica 20 agosto alle 17, per grandi e piccini a partire dai 6 anni, da Bergamo arriva il divertente e singolare spettacolo di oggetti “Pane e scena” della Compagnia “La voce delle cose”, di e con Luì Angelini e Paola Serafini. “Panem et circenses”, così l’autore satirico latino Giovenale definiva le aspirazioni del popolo romano: cibo e divertimento. «Chiunque di noi – dicono Angelini e Serafini – sa che il cibo è indispensabile. Tutti, tranne le persone noiose, sanno che lo è anche il divertimento. Così abbiamo riunito le due cose, attraverso un teatro che mette in azione oggetti d’uso comune, realizzati per finalità diverse. Nello spazio scenico al posto degli attori o dei burattini, si realizza dunque una nuova forma di comunicazione teatrale».

Biglietti d’ingresso agli spettacoli, intero 10 euro, ridotto 5 euro Informazioni e prenotazioni: 091 323400 o su www.figlidartecuticchio.com.