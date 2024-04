I suoni naturali e ipnotici di Mac Tire, il nuovo album per Prima/Vera contemporanea ai Cantieri Culturali

Suoni naturali, chitarre processate, synth, guarigione e rinascita: Mac Tire ricreerà il suo mondo ipnotico, venerdì prossimo (5 aprile) alle 21.30 alla Sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa, nuovo appuntamento di Prima/Vera Contemporanea. Il recital - Amach as an praiseach seo (Fuori da questo caos), tratto dall'omonimo album - è un concerto immersivo che racconta la storia di un percorso: Mac Tire – “lupo” in irlandese, al secolo Gabriele D’Italia, classe ’96, sound designer, musicista, performer, visual artist e compositore palermitano - unisce le videoproiezioni ai suoni naturali, generando un ambiente criptico e metamorfico. Il suo progetto musicale combina musica ambient, sperimentale, elettronica e live looping usando differenti strumenti: la sua chitarra semi-acustica signature ad otto corde, synth, suoni naturali campionati e l'acqua tramite l'utilizzo di due idrofoni. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Dopo aver conseguito un Bachelor of Arts in Music Performance, Mac Tire consegue una magistrale in Musica e Nuove Tecnologie. Negli ultimi sei anni, ha sviluppato un'intensa attività di ricerca e sperimentazione sonora, ricercando suoni, atmosfere ed immaginari che andassero oltre l'idea, non solo della chitarra, ma anche della musica tradizionale. Dal 2021 ha sviluppato un forte interesse per i suoni naturali, tanto da lavorare con due idrofoni, che gli permettono di integrare il suono del mare e dell'acqua all'interno della sua ricerca sonora.

Prossimo concerto: 11 aprile ore 21.30. Rocco John Iacovone è un grande musicista/ compositore molto influente nel Lower East Side di New York, dove ha creato gruppi musicali con i migliori musicisti di Downtown. Si esibirà con il suo quintetto a cui si unisce la moglie, l’artista Denise Fusco Iacovone che, in una seduta di action painting, coinvolgerà il pubblico.

Intero 10 euro, ridotto 8 euro (studenti under 30 e Feltrinelli card) - Abbonamento 5 concerti/40 euro. Biglietto 15 euro per i concerti del 28 aprile e 18 maggio (fuori abbonamento) curvaminore@gmail.com - Programma completo sulla pagina www.curvaminore.org

Programma

5 aprile ore 21.30 | Amach As an Praisech Sed

Mac Tire (Sicilia) chitarra elettrica, elettronica

11 aprile ore 21.30 | An American Songbook in Sicily

Rocco John Sicilian Quintet

Rocco John Iacovone (USA) sax alto, composizione - Giancarlo Mazzù (IT) chitarra - Luciano Troja (IT) pianoforte - Tommaso Pugliese (IT) contrabbasso - Federico Saccà (IT) batteria

20 aprile ore 21.30 | Tales from the Subterranean

Julius Gabriel (De) sassofono soprano, sassofono tenore, ghaita

28 aprile ore 21.30 | Three Tsuru Origami & Camilla Nebbia

Gabriele Mitelli (IT) cornetta, sax sopranino, voce, elettronica - John Edwards (GB) contrabbasso - Mark Sanders(GB) batteria - Camila Nebbia (AR) sax tenore

4 maggio ore 21.30 performance | Ima Koko Watashiora ora, qui, dove sono

Le Quan Nin (FR) percussioni - Gunda Gottschalk (DE) violino - Antonio Stella(IT) , Kristin Schuste, Jascha Viehstädt (DE), Chikako Kaido(JPN) danza

18 maggio ore 21.30 | Sanity

Fred Frith (USA) chitarra - Gabby Fluke-Mogul (USA) violino

ore 22 | REUNION - Frith/ Fluke-Mogul& Co

26 maggio ore 21.30 performance | Incontro

Anna Barth (DE) danza - Fine Kwiatkowski(DE) danza - Claudia Risch (DE) clarinetto basso - Willehad Grafenhorst (DE) video

Workshop

16/18 maggio Special Workshop di e con Fred Frith e GabbyFluke-Mogul

24/26 maggio Creare Spazio - Interno - Esterno - Tra di e con Anna Barth